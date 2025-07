Carpisa inaugura a Napoli il suo più grande store in Italia

- pubblicità -

Nel cuore di via Toledo, tra il ritmo pulsante della città e la bellezza del centro storico, Carpisa apre il suo flagship store più grande d’Italia. Uno spazio che non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio racconto: un’area espositiva che diventa paesaggio, teatro, visione. E che scelgono Napoli – città di origine del brand – come luogo simbolico da cui ripartire per tracciare il nuovo corso della sua identità.

Il flagship store di Napoli è una dichiarazione d’intenti. Un ambiente immersivo dove ogni elemento – dalla luce al suono, dalla materia al movimento – è pensato per dare forma a un’esperienza. Il visitatore entra in uno spazio che parla di futuro, sostenibilità, innovazione. E lo fa con un linguaggio emotivo, intuitivo, sorprendente.

Al centro dell’ingresso, un albero digitale accoglie i clienti con immagini in movimento proiettate su uno schermo ad alta definizione. Attorno, una struttura di rami espositivi disegna un paesaggio sospeso, dove borse, valigie e accessori sembrano fluttuare come frutti da scoprire. È l’inizio di un viaggio: non tra scaffali, ma tra suggestioni.

I materiali scelti – tridimensionali, riflettenti, eco-compatibili – dissolvono i confini tra spazio e oggetto. Le superfici si trasformano con la luce, creando giochi di riflessi e trasparenze che moltiplicano la percezione e mettono il prodotto al centro. Nulla è statico: tutto cambia, si evolve, dialoga con chi entra.

Il concept trae ispirazione dalla natura. In particolare, dalla tartaruga: simbolo iconico di Carpisa, immagine di protezione, armonia e viaggio lento ma deciso. Le forme degli espositori richiamano il suo guscio, riletto in chiave contemporanea: geometrie morbide, strutture leggere, design organico. Un segno forte e riconoscibile che unisce memoria e visione.

Il percorso si articola in quattro ambienti scenografici collegati da portali dorati, fino a culminare nella sala centrale: un luogo di meraviglia in cui il prodotto diventa totemico, illuminato da un grande lucernario. Qui, tra pareti retroilluminate e riflessi fluttuanti, prende vita l’essenza della nuova anima Carpisa.

Questo flagship store è un progetto che va oltre la vendita: è un luogo dove l’architettura si fa racconto, dove il design incontra la narrazione, dove ogni dettaglio – dalle forme alla luce – è pensato per emozionare. Un inno al viaggio, alla trasformazione, alla bellezza che accompagna il quotidiano. È il modo in cui Carpisa immagina il futuro. E ha scelto di raccontarlo da Napoli, là dove tutto è cominciato.

«L’apertura di questo flagship store rappresenta un momento strategico per il brand, non solo per il valore simbolico e architettonico che esprime, ma per ciò che incarna in termini di visione. Abbiamo voluto realizzare uno spazio che traducesse in chiave architettonica i nostri valori più profondi: innovazione, sostenibilità, connessione con il cliente. Napoli, nostra città d’origine, non è stata una scelta casuale, ma un atto simbolico: da qui vogliamo continuare a costruire il futuro di Carpisa, con lo sguardo rivolto al mondo e le radici ben salde nella nostra identità.» commenta il CEO di Carpisa, Maurizio Carlino