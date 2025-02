Carpisa nella Billboard Lounge a Sanremo

- pubblicità -

FYTUR, AdTech del Gruppo Valica e concessionaria pubblicitaria di Billboard Italia, ha promosso e sostenuto l’accordo siglato da Billboard con Carpisa, brand italiano di accessori moda, noto per le sue borse e valigie funzionali e di tendenza, per la sponsorizzazione della Billboard Lounge a Sanremo.

La Lounge è uno spazio esclusivo e raffinato in cui vip, artisti, giornalisti e ospiti speciali si incontrano durante il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più importanti d’Italia. In un ambiente elegante e confortevole presso i Bagni Tahiti Sanremo, si svolgeranno una serie di talk con aperitivo per conoscere da vicino alcuni protagonisti della music industry italiana, ma anche per ascoltare DJ set e show-case in un’atmosfera più rilassata e informale prima della gara ufficiale.

Con questa iniziativa, che rappresenta un importante esempio di sponsorizzazione di eventi non proprietari, FYTUR dimostra un impegno concreto nel promuovere e sostenere iniziative di rilievo, consolidando ulteriormente la propria reputazione e visibilità sul mercato.

DICHIARAZIONE CARPISA

«Siamo entusiasti di essere parte della Billboard Lounge a Sanremo, un evento che celebra la musica, la creatività e la condivisione. Carpisa ha da sempre a cuore la socialità e il valore delle esperienze, ed è per questo che sosteniamo con entusiasmo iniziative che uniscono persone, brand e istituzioni attorno a momenti di cultura e spettacolo. Come brand profondamente radicato nel mondo del viaggio e della moda, crediamo che Sanremo rappresenti un’occasione unica di emozioni, talento e stile, elementi che ci ispirano ogni giorno.»