Carpisa, partnership con WWF per tartarughe marine

Carpisa e WWF Italia annunciano con entusiasmo una nuova partnership che accompagnerà entrambe le realtà per tutto il 2025.

La partnership si svilupperà nel corso del 2025 attraverso attività di sensibilizzazione nei punti vendita Carpisa, comunicazione digitale e materiali informativi dedicati. L’obiettivo è diffondere la consapevolezza ambientale e promuovere l’importanza della protezione degli ecosistemi marini.

Carpisa, brand di riferimento nel settore della valigeria e degli accessori moda, ha da tempo avviato un percorso di sostenibilità volto a ridurre il proprio impatto ambientale, ampliando ogni stagione l’utilizzo di materiali sostenibili per le proprie collezioni e portando avanti iniziative concrete a favore dell’ambiente e della responsabilità sociale.

L’azienda adotta i principi dell’Ecodesign digitale, integrando innovazione e sostenibilità fin dalle prime fasi di progettazione; promuoviamo la Second Life dei prodotti, offrendo la possibilità di riparare e reintrodurre gli articoli usati per prolungarne il ciclo di vita e ridurre i rifiuti; utilizziamo un packaging sostenibile, realizzato in carta e cartone certificati FSC.

Contribuisce, inoltre, alla riduzione delle emissioni di CO₂ con il progetto 5 in 1, che ottimizza l’uso dei materiali e migliora l’efficienza logistica. L’azienda ha sostenuto il Progetto di Biodiversità e Tutela dell’Ambiente presso il Campo dei Fiori (Varese), con risultati certificati da terze parti. La trasparenza è un principio cardine per Carpisa: attraverso il Bilancio di Sostenibilità, comunica in modo trasparente progressi e obiettivi.

WWF è una delle più grandi organizzazioni ambientaliste al mondo. WWF Italia è impegnata, sin dal 1966, nella tutela della biodiversità e nella promozione di un futuro sostenibile per il nostro Pianeta, attraverso il sistema delle oltre 100 Oasi in Italia e progetti di conservazione sul campo. Grazie a questa collaborazione, Carpisa sosterrà concretamente la campagna Our Nature di WWF Italia e le sue attività di protezione della biodiversità e di conservazione di ecosistemi fragili. In particolare, l’impegno sarà rivolto alla salvaguardia delle tartarughe marine, specie minacciata da diversi fattori ambientali, e alla tutela dei loro habitat naturali, promuovendo azioni mirate per la loro protezione e sensibilizzando il pubblico sull’importanza della biodiversità marina.

“La sostenibilità è un percorso che affrontiamo con responsabilità, integrando scelte sempre più consapevoli nei nostri processi produttivi. Siamo costantemente impegnati nella ricerca di materiali e soluzioni innovative per ridurre il nostro impatto ambientale. La collaborazione con WWF Italia è un’opportunità per rafforzare il nostro impegno, promuovere la tutela degli ecosistemi marini e contribuire in modo concreto alla protezione della biodiversità” ha dichiarato Maurizio Carlino, Amministratore delegato di Carpisa.

“La collaborazione con Carpisa è un altro passo concreto per rafforzare l’impegno di WWF Italia nella tutela della biodiversità marina. Grazie a questo sostegno, potremo continuare il nostro percorso verso gli obiettivi di conservazione di specie e habitat, fondamentali per l’equilibrio del nostro Pianeta e per il nostro futuro. Insieme, vogliamo coinvolgere e sensibilizzare sempre più persone sull’importanza di preservare la ricchezza e la bellezza degli ecosistemi marini” ha dichiarato Benedetta Flammini, Direttrice Marketing e Comunicazione di WWF Italia.