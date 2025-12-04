Casolaro presenta Anima Napoletana

- pubblicità -

Napoli prende forma nel bicchiere grazie a una serie di figure 3D realizzate a mano che raccontano l’identità della città: dal tarallo alla pizza, dalla maschera di Pulcinella a San Gennaro, fino al tradizionale curniciello portafortuna e alle corna scacciaguai. Casolaro, storica realtà dell’hotellerie con oltre 150 anni di storia e cinque generazioni di attività, ha presentato agli operatori del settore la nuova linea “Anima Napoletana”, una collezione di bicchieri in vetro che custodisce piccole sculture tridimensionali realizzate artigianalmente. Simboli che appartengono al DNA culturale e popolare della città vengono reinterpretati attraverso un design vivace e identitario.

L’evento è iniziato alle 12 con una diretta Facebook sul canale “Casolaro Hotellerie”, nel corso della quale Amedeo Colella – storico, scrittore e divulgatore della cultura partenopea – ha accompagnato gli ospiti in un percorso alla scoperta dei significati culturali, storici e simbolici che hanno ispirato la collezione. Con il suo stile brillante, Colella ha raccontato come Napoli, con la sua ironia, le sue superstizioni e la sua forza popolare, possa letteralmente “prendere vita” all’interno di un bicchiere.

La linea nasce come omaggio all’essenza della città: un intreccio di icone che evocano convivialità, scaramanzia, teatro e devozione popolare. Dal tarallo alla pizza, dal curniciello alle corna scacciaguai, dalla maschera di Pulcinella alla figura di San Gennaro, ogni elemento – modellato e dipinto interamente a mano – diventa un simbolo di un immaginario riconosciuto in tutto il mondo.

Il live show ha coinvolto tutti i partner dell’evento, invitati a raccontare il territorio attraverso i loro prodotti. Tra i presenti: Tenuta del Lago, Caffè Toraldo, Casa Infante, Tarallificio Leopoldo dal 1940, Pasticceria Armando Scaturchio dal 1903, Alma de Lux, Salvatore Martusciello, Corno Gelato, K’Birr e L’Antica Pizzeria Da Michele in the World, protagonista del pizza show.

Al termine della diretta, le icone napoletane hanno “preso vita” in senso metaforico attraverso la degustazione delle eccellenze gastronomiche offerte dai partner, ognuna ispirata ai simboli che abitano i bicchieri della collezione