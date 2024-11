Casolaro riceve il Premio Eubiosia

- pubblicità -

Durante la XV cerimonia annuale del Premio Eubiosia, organizzata dalla Fondazione ANT, che da 46 anni opera per fornire assistenza gratuita e prevenzione oncologica, Nuna Casolaro, amministratore delegato di Casolaro Hotellerie, ritira il premio nella sede di Bologna, in nome di tutta la famiglia Casolaro per il sostegno ai progetti della Fondazione ANT.

Il premio, assegnato nella categoria ‘Supporto alla missione’, riconosce l’impegno dell’azienda Casolaro nei progetti di assistenza, prevenzione e ricerca oncologica e per il contributo fornito in occasione della “Rassegna delle Giacche Bianche”. Questo evento non competitivo, dedicato a professionisti e appassionati della gastronomia, ha devoluto l’intero ricavato delle quote di iscrizione alla delegazione Campania della Fondazione ANT, a sostegno delle attività di assistenza medico-specialistica domiciliare per i malati oncologici. Un contributo che ha assunto un valore speciale per l’azienda familiare, essendo dedicato alla memoria di Paolo Jr Casolaro e di altre figure che in passato hanno dato un contributo significativo all’iniziativa.

Nuna Casolaro commenta così, il premio ricevuto: “Ricevere questo premio è stato emozionante, carico di significato per me e la mia famiglia, non solo come contributo concreto alle comunità e a sostegno delle fragilità sociali, ma anche perché ci lega al ricordo sempre vivo del nostro amato Paolo Jr Casolaro. Continueremo con impegno a sostenere questa causa, convinti che ogni piccolo gesto possa fare la differenza. Il Premio Eubiosia testimonia l’importanza della sinergia tra mondo imprenditoriale e Terzo Settore e di quanto si possa realizzare per il territorio, restando uniti. Siamo felici e orgogliosi di essere parte di questa causa, che sentiamo profondamente come azienda e come famiglia.”

La cerimonia ha visto la partecipazione di oltre 120 aziende, enti e istituzioni vicine alla Fondazione nel corso del 2024 ed è stata accompagnata da una tavola rotonda intitolata “Intelligenza Artificiale, benessere plurale.” L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sul valore della collaborazione tra imprese e società civile, sottolineando come il mondo imprenditoriale possa offrire un supporto fondamentale al Terzo Settore e alle comunità in cui opera.