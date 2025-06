Chi Tene ‘O Mare: conoscere per proteggere, seconda edizione

- pubblicità -

Al via la seconda edizione della campagna “Chi Tene ‘O Mare: conoscere per proteggere”, l’iniziativa di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente marino-costiero promossa dall’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Protezione Civile e con Arpa Campania.

I nuovi spot, che forniscono informazioni e suggerimenti sui comportamenti sostenibili da adottare in spiaggia e in mare, sono stati presentati questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, nel corso di un incontro a cui hanno partecipato l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, l’assessore alle Infrastrutture con delega al Mare, Edoardo Cosenza, la capo staff politico del Sindaco, Angela Cammarota, e il direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino.

Con loro anche Vincenzo Comunale e Ciro Giustiniani, testimonial della campagna insieme a Marisa Laurito e a Franco Ricciardi, che già nella prima edizione ha prestato il proprio volto all’iniziativa.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento delle alunne e degli alunni delle sette scuole di Napoli che hanno aderito alla rete Blue Schools, un’iniziativa dell’Unione Europea supportata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco: gli istituti comprensivi “Ferdinando Russo”, “Falcone”, “Nicolini – Di Giacomo”, “Madonna Assunta”, “Quarati”, “Villa Fleurent” e “Moscati – D’Acquisto”. I ragazzi sono stati protagonisti di alcuni spot realizzati sulle spiagge cittadine. I video della campagna saranno diffusi attraverso i social media e i canali di comunicazione del Comune di Napoli e di Arpa Campania.

“Quest’anno abbiamo coinvolto le scuole che hanno fatto un percorso che ha dato anche loro la possibilità di avere la certificazione europea come Blue schools e quindi sono delle specialiste della tutela del mare – ha spiegato l’assessora Striano –. Abbiamo voluto i ragazzi come testimonial che hanno girato dei video sulle spiagge che abbiamo riaperto pubblico per promuovere la salvaguardia dell’ecosistema marino. Insieme all’Arpac, inoltre, stiamo portando avanti un discorso di sensibilizzazione sui temi ambientali”.

“Stiamo tentando di restituire sempre di più il mare alla città, rendendo le spiagge fruibili dai Napoletani e dai turisti con pedane e servizi e anche con attrezzature sportive. Inoltre, registriamo anche un graduale miglioramento della balneabilità. Questa iniziativa voluta dall’assessora Striano è rivolta soprattutto ai giovani, ma coinvolge tutti”, ha sottolineato l’assessore Cosenza.

“Il mare è una risorsa preziosa. L’Arpac, tra i suoi molteplici compiti si occupa del controllo delle acque. Accanto al nostro impegno, per garantire la qualità dell’ambiente e del suo mare è importante il pieno coinvolgimento della cittadinanza affinché siano adottati sempre comportamenti individuali e collettivi corretti”, ha concluso il direttore Sorvino.