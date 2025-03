Claudio Agrelli e il futuro dell’Advertising tra AI e innovazione

- pubblicità -

Negli ultimi anni, la pubblicità ha subito un’evoluzione straordinaria. L’avvento dei social media ha rivoluzionato il settore, costringendo le agenzie a ripensare strategie e modalità di interazione con il pubblico. Oggi, una nuova trasformazione è in atto: l’Intelligenza Artificiale. Come cambierà il settore? Quali saranno le nuove sfide e opportunità? Ne parliamo con Claudio Agrelli, CEO di Agrelli&Basta, agenzia premiata con il Leone d’Oro al Media Key Venice Award 2025 nella sezione “Press”, per la creatività multi-soggetto realizzata per La Doria.

«Quando ho fondato Agrelli&Basta nel 2002, il panorama della comunicazione era completamente diverso – racconta Agrelli. Con l’avvento dei social media, il settore ha visto una crescita esponenziale di nuove realtà specializzate nel digitale. La comunicazione è diventata più orizzontale e frammentata, rendendo necessaria una strategia integrata tra online e offline».

I social hanno cambiato il modo di concepire le campagne pubblicitarie: l’attenzione si è spostata dalla TV e dalla stampa a formati più interattivi, ma i media tradizionali continuano a svolgere un ruolo chiave. «Pensare che la pubblicità si esaurisca nei social è un errore. Un brand può colpire su Instagram, ma la fiducia si costruisce attraverso diversi touchpoint, dalla pubblicità tradizionale alla vetrina di un negozio».

L’Intelligenza Artificiale promette di ridefinire le regole del settore. «Ci troviamo all’alba di un’era simile a quella dei primi motori di ricerca. L’AI velocizza molti processi, dalla generazione di testi alla creazione di immagini, fino alla segmentazione del pubblico – spiega Agrelli. Ma la vera sfida è usarla senza perdere l’elemento creativo che distingue una buona pubblicità. Affidarsi ciecamente all’AI rischia di generare contenuti omologati e privi di originalità».

L’errore più grande sarebbe considerare l’AI come una scorciatoia per eliminare l’intervento umano. «Steve Jobs non avrebbe mai creato l’iPhone delegando l’idea a un’AI. Se generiamo un testo pubblicitario interamente con l’AI, otterremo un risultato tecnicamente corretto ma spesso privo di profondità; se invece la utilizziamo a supporto di un’idea, per raccogliere spunti e personalizzare il messaggio con la propria sensibilità, allora potremo snellire i processi meccanici».

In un mercato frammentato, in cui oltre il 50% delle partite IVA pubblicitarie fattura meno di 100.000 euro annui, l’AI potrebbe amplificare la destrutturazione delle agenzie, rendendo più facile per i singoli professionisti creare contenuti autonomamente. Ma il futuro dell’advertising è ancora tutto da scrivere, in un equilibrio tra automazione e creatività, tra efficienza e capacità di sorprendere e ispirare.