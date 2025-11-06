Comunicazione outdoor, Grandi Stazioni Retail a Intersections da protagonista

- pubblicità -

Grandi Stazioni Retail si conferma tra i protagonisti assoluti di Intersections 2025, l’appuntamento di riferimento per il mondo della comunicazione Out of Home e digitale. L’azienda ha animato due momenti centrali dell’evento: il workshop “OOH ed Emozione: la stazione come luogo di esperienze”, dedicato al potere relazionale dei nuovi linguaggi esperienziali, e il panel “La rivoluzione è in atto”, focalizzato sulla trasformazione sostenibile del Digital Out of Home (DOOH).

Durante il workshop, Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer, e Alessandro Tavallini, Head of Media Sales, hanno illustrato la visione di GSR: quella di una stazione che evolve da semplice luogo di passaggio a spazio esperienziale e di relazione, dove tecnologia, creatività ed emozione si intrecciano per costruire nuove forme di comunicazione e coinvolgimento.

«Le nostre stazioni non sono più solo spazi di transito, ma luoghi vivi, capaci di generare emozioni e connessioni autentiche. Oggi l’efficacia di una campagna si misura anche nella capacità di far vivere esperienze che restano», ha dichiarato Salvini.

Il talk ha posto al centro il valore crescente del marketing emozionale nell’Out of Home, supportato dai dati IPSOS che evidenziano come le campagne basate su empatia e storytelling siano le più efficaci nel creare engagement e memorabilità. Attraverso esempi concreti — dalle installazioni immersive di Moncler e Netflix, alla mostra digitale del Museo Poldi Pezzoli, fino ai progetti esperienziali di Borotalco e JD Sports — GSR ha mostrato come la stazione possa trasformarsi in un vero palcoscenico emozionale, capace di connettere brand e persone.

Nel corso dell’incontro è stato anche presentato lo Sponsorship Experience Project, il nuovo modello di proposta esperienziale firmato GSR. Un format che apre ai brand nuove opportunità di contatto e narrazione all’interno dei grandi hub ferroviari italiani, attraverso progetti immersivi e tematici come Time Sponsor, Brand Time e Essence Partner, pensati per trasformare ogni area della stazione in un luogo di incontro, ispirazione e valore condiviso.

«Con lo Sponsorship Experience Project vogliamo costruire partnership che uniscano tecnologia, fisicità e sentimento. La stazione diventa un ambiente narrativo dove ogni elemento può trasformarsi in un touchpoint emotivo», ha commentato Tavallini.

Tanti i temi affrontati nel panel con i principali player del mercato DOOH: dall’evoluzione del settore, alle nuove metriche di rilevazione e misurazione per un targeting più preciso, fino alle innovazioni tecnologiche degli impianti digitali. È emerso come la personalizzazione delle creatività e l’uso di contenuti emozionali e immersivi rendano le campagne più efficaci.

Il confronto ha infine messo in luce la crescente integrazione tra DOOH, cross-canalità e retail media, a conferma di un ecosistema di comunicazione sempre più connesso.

GSR ha condiviso la propria visione innovativa e sostenibile, raccontando l’impegno nel definire un nuovo standard di comunicazione digitale all’insegna della responsabilità e della riduzione dell’impatto ambientale. I digital asset di GSR vantano infatti una delle carbon footprint più basse del settore Out of Home, con emissioni di CO₂ per 1.000 contatti nettamente inferiori rispetto ad altri mezzi pubblicitari (-98% rispetto alla TV, -86% rispetto alla radio e -90% rispetto al cinema) secondo le stime di ClimatePartner Calculator nell’ambito di un’analisi svolta per GSR.

Questo risultato è frutto di un costante revamping tecnologico degli asset digitali: l’azienda ha investito in schermi a basso consumo energetico, sistemi di monitoraggio e controllo intelligente, e nell’uso di materiali riciclati o riciclabili per i propri impianti. L’obiettivo è coniugare qualità visiva, innovazione e ridotto impatto ambientale, contribuendo a un nuovo paradigma di comunicazione responsabile.

A queste iniziative si affianca una commercial policy per la comunicazione sostenibile, che offre scontistica e passaggi in omaggio ai clienti impegnati nella promozione di messaggi ambientali o socialmente responsabili. GSR sostiene inoltre campagne pro bono a impatto positivo e pubblica ogni anno il proprio Sustainability Report, giunto nel 2025 alla quarta edizione, a testimonianza della trasparenza e della continuità del suo percorso ESG.

La presenza di Grandi Stazioni Retail a Intersections 2025 consolida e proietta l’azienda come partner strategico per i brand nel panorama del Digital Out of Home, grazie a una visione che fonde dati, innovazione, creatività e sostenibilità per costruire esperienze memorabili e responsabili.