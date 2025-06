Dimensione Casa Ferrara compie 100 anni

- pubblicità -

Dalla materia prima all’arte industriale. Con l’evento “Casa e Atmosfere” in programma giovedì 26 giugno alle 19 a Casoria, l’imprenditore Paolo Ferrara celebra i 100 anni di storia familiare e aziendale e i 40 della sua impresa. Tra design, performance e gusto, “Dimensione Casa Ferrara” festeggia questi traguardi importanti con un incontro multisensoriale organizzato da Visivo Comunicazione, che mette in scena l’arte del progettare, con spazi connessi tra interno ed esterno. Un viaggio tra passato e presente, con ambienti immersivi, atmosfere suggestive e narrazioni lunghe un secolo.

La storia dell’azienda della famiglia Ferrara inizia infatti 100 anni fa, quando il nonno Francesco, nel centro di Casoria seleziona e distribuisce legni nobili ai laboratori di falegnameria ed ebanisteria.

Tocca poi al figlio Vincenzo, papà di Paolo, dagli anni ‘50, sviluppare ulteriormente la filiera del legno, introducendo semilavorati e accessori, per poi ampliare il comparto serramenti. Negli anni ‘80 è il turno di Paolo, che comincia a lavorare in azienda e ne scrive la svolta contemporanea. Viaggia tantissimo, muovendosi sopratutto tra Stati Uniti e Nord Europa. Nota che in questi Paesi i prodotti come infissi e porte, sono distribuiti già finiti, e decide di replicare questo modello nella sua azienda. Visionario e audace, sarà così, tra i primi imprenditori in Italia a occuparsi di prefabbricazione in questo settore. “Per l’epoca e per il nostro Paese – spiega Paolo Ferrara – si tratta di un modello aziendale rivoluzionario. La distribuzione di infissi e porte come prodotti finiti è una rarità, fino ad arrivare alla scelta delle finiture e dei dettagli. Cominciamo così ad avvicinarci al concetto di arte industriale, fino ad arrivare ai giorni nostri, con un’azienda sostenibile “Dimensione Casa Ferrara”, che vanta 40 anni di esperienza nel settore soluzioni per la casa”.

Un fiore all’occhiello dell’industria campana, considerata un punto di riferimento per progettisti e architetti, che vengono affiancati nelle loro visioni con un importante supporto tecnico. Al primo posto il rispetto per la natura, dove il nuovo lusso è vivere in uno spazio ecologico. “Ritengo – ribadisce Ferrara – che il valore di un progetto risieda non solo nella qualità dei prodotti selezionati, ma anche nella capacità di tradurre un’idea in una soluzione concreta, efficace e sopratutto green”.

È tutto pronto per le celebrazioni, con performance dal vivo, anche in specifiche aree all’aperto, dove i movimenti degli artisti si fondono con riflessi di luce e ombra, per dar vita a un scenografia naturale e dinamica. Il percorso si snoda tra interni ed esterni, con scene ispirate alla quotidianità, rivisitate in chiave poetica. Il racconto si completa con una uno show cooking ispirato alla natura e ai sapori autentici del territorio. Partner dell’evento: Gibus, Velux, Oknoplast, Mister shut, Henry glass, Blue sense, Infinity, Biemme, Sprech.