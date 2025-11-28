Dritti al cuore: la scienza e la magia del personal branding, il libro di Chiara Franchi

- pubblicità -

Mercoledì 26 novembre, Terrazza Calabritto ha ospitato la presentazione del libro della scrittrice Chiara Franchi. In un’atmosfera calda e accogliente, si è parlato di come costruire un’identità che lasci il segno. Questo è il focus del libro dal titolo “Dritti al cuore: la scienza e la magia del personal branding”.

A chiacchierare insieme a Chiara Franchi, in un’intervista amichevole, è stata la conduttrice televisiva Veronica Maya.

Tra le presenti che hanno accolto l’invito di Mila Gambardella de Le Mille Me Communication c’erano Cira Lombardo, Benedetta Riccio, Martina De Gregorio, Vienna Palma, Milena Scudieri, Alessandra Ciccarelli, Mariallegra Zito, Camilla Tamasco, Tania Gentile, Flora Nappi, Roberta Pacifico, Roberta Manzo, Marinella Matrone. Alla presentazione hanno partecipato anche le influencer Annamaria Dorsi, Ginevra Boscaino, Martina e Tonia Credentino, Rossella D’Antuono e Sara Correale. L’evento si è concluso con un brindisi insieme a tutte le presenti che sono andate via con un cadeaux firmato Paviè Jewels.

Un libro che unisce profondità identitaria e concretezza operativa, pensato per trasformare visioni in progetti, idee in modelli sostenibili, talento in valore riconosciuto. Dritti al cuore, in libreria dal 5 novembre, si propone come una guida essenziale per imprenditori, professionisti, consulenti, creativi e personalità pubbliche che desiderano realizzare la propria visione in un progetto di valore riconosciuto e sostenibile. È dedicato a chi desidera costruire un’identità che lasci un segno, non solo esteticamente efficace, ma profondamente autentica, a chi è pronto a indossare un abito nuovo, che restituisca determinazione, direzione e visione.

“Il talento è romantico, i sogni ancora di più. Spesso sono loro a fare da faro ai nostri progetti di vita. Ma la verità è che da soli non bastano. Puoi avere un’identità potente, un’estetica impeccabile, una voce autentica, ma se non sai trasformare tutto questo in un modello, in una struttura che tiene, resta solo ispirazione. E l’ispirazione, da sola, non paga i conti.

Costruire un brand (o un personal brand) significa arrivare a un piano,

un margine, un sistema che funziona.”

Dritti al cuore è una lettura indispensabile e attualissima che unisce scienza e filosofia andando ben oltre la definizione di “manuale di marketing” per diventare una vera e propria guida di consapevolezza strategica nella nostra quotidianità.

In un mondo sempre più liquido, digitale ed estetico, dove la percezione sembra dettare la realtà e l’attenzione è la merce più preziosa, l’autrice non si limita a fornire strumenti di comunicazione, ma propone un percorso per ritrovare l’equilibrio tra ciò che siamo dentro e ciò che mostriamo fuori.

Il grande merito di queste pagine risiede nell’affrontare di petto le contraddizioni e i problemi che le piattaforme digitali ci impongono oggi. Viviamo schiacciati dalla ricerca del “like facile” e dal bisogno di attenzione, dinamiche che accendono la dopamina e rischiano di travolgerci,

rendendoci schiavi della corrente. I nostri profili social, pur essendo diventati il nostro “biglietto da visita” e il nostro priming prima ancora di entrare in una stanza, spesso ci spingono verso la creazione di un’immagine virtuale non allineata alla nostra vita reale.

Il rischio è quello di costruire uno shooting perfetto, trascurando nel frattempo il proprio corpo, le proprie energie e le proprie relazioni, creando un’incoerenza che finisce per minare la nostra autenticità e la nostra autorevolezza.

L’opera di Chiara Franchi non si ferma alla superficie, ma ci spinge verso un viaggio che va dal cuore al cervello. Costruire un personal brand significa affiancare al talento e al coraggio creativo un pensiero strategico sostenibile.

Non basta più “raccontare bene” o “spingere oltre” la propria narrazione; è fondamentale che l’azione e la coerenza si incontrino per generare relazioni e proiezioni di fiducia, e che possano durare nel tempo.

Una mappa chiara e trasformativa che non teme di affrontare gli aspetti più scomodi: dai numeri (visti come “pista di decollo” e libertà, non “gabbia”) al coraggio di non piacere a tutti, per mantenere la propria coerenza.

Questo libro non è solo un manuale, ma un gesto di coerenza, un invito a prendere posizione nel mondo con audace lucidità, per liberarsi dal rumore e dalle frustrazioni che nascono da una comunicazione inefficace.

È un percorso che, attraverso l’onestà verso sé stessi, insegna a scolpire la propria identità e a farla vivere in modo autentico rendendola riconoscibile, solida e memorabile in ogni dettaglio.

Si parte da dentro: un viaggio interiore per conoscere chi si è prima di cominciare a dirlo, lavorando sull’identità fisica e digitale, e sul concetto di branding incarnato. Qui si affronta la necessità di allineare corpo, mente, relazioni e presenza, partendo dalla consapevolezza che l’apparenza conta tantissimo. Poi si costruisce: si dà struttura al posizionamento, si definiscono lo stile estetico e quello narrativo, e si progetta una strategia di vendita etica. Un’identità potente deve essere trasformabile in un modello scalabile e sostenibile. Infine, si comunica: si gestiscono la percezione esterna e il piano editoriale, per esprimere un’identità riconoscibile, stabile e indimenticabile, nella vita reale e sui canali digitali.

“Viviamo circondati da voci che ci invitano a sognare ma che raramente ci insegnano come far decollare davvero quegli stessi sogni.

Da qui nasce Dritti al cuore: un libro in cui impariamo un approccio che ci aiuta a sognare

nitidamente, ma che ci dà anche gli strumenti per dare forma a quel sogno.”

Chiara Franchi svela un’ineludibile verità: ciò che non mostriamo agli occhi degli altri, semplicemente, non esiste: “La coerenza tra identità e realtà è una forza invisibile che costruisce autenticità e autorevolezza”, questo è il branding incarnato, un allineamento tra ciò che sei, ciò fai e ciò che racconti. Essere prima di apparire.

Il modo in cui ti svegli.

Quello che mangi.

Il modo in cui apparecchi la tavola.

Il tempo che dedichi al tuo corpo e alla tua mente.

Le relazioni che coltivi.

I confini che sai mettere.

Le parole che scegli.

Le persone non fanno branding, le persone sono branding.

Ogni scelta quotidiana, ogni parola pronunciata, ogni gesto ripetuto,

i luoghi che abitiamo, ogni cosa che facciamo (o non facciamo) è un segno.

“Una delle frasi più belle che mi sento dire, dopo un primo incontro, è questa: ‘Sei esattamente come ti immaginavo. Sei come ti mostri sui social.’ Ed è vero. La mia vita è esattamente quella che racconto. Sono una donna che ama la cura, nei dettagli e nei gesti, nelle parole e nelle scelte. E ciò che condivido è semplicemente il riflesso di ciò che sono. Metto amore in ogni cosa che faccio,

non perché voglia apparire perfetta, ma perché ho scelto di vivere in modo intenzionale.”

Per chiunque desideri non smarrirsi nella corrente e costruire

un valore che sia profondo e riconosciuto, questa lettura è un faro.

Chiara Franchi è autrice, brand advisor per il mondo del luxury, della moda, del benessere e del beauty.

Esperta di personal branding, è docente di Fashion Marketing e Brand Management allo IED di Milano e all’Università LUMSA, oltre a essere speaker e formatrice nei corsi da lei ideati e dedicati allo sviluppo del personal branding. Ha un’esperienza ventennale come top manager nel mondo della moda: ha lavorato con il gruppo Max Mara, per il gruppo Abraham (Erika Cavallini, Semicouture,