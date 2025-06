Etrusca apre pop-up store in Stazione Centrale

- pubblicità -

Dopo la recente apertura del pop-up Bronzallure alla Stazione Centrale di Milano, il Gruppo Milor inaugura anche il suo primo monomarca Etrusca, con un pop-up alla Stazione Centrale di Napoli.

Situato proprio davanti ai binari, con 45mq di superficie e arredamento personalizzato Etrusca, lo store è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8 ore 21, ed espone tutte le collezioni del marchio, con più di 400 referenze di prodotto disponibili.

ABOUT MILOR: DNA & DATI

L’ azienda Milor si caratterizza principalmente per il suo know how, ampio e sempre in evoluzione.

Del Gruppo fanno parte la Collezione Soave Oro( elettroformatura in oro 18kt con resina) e i brand in distribuzione Bronzallure, Etrusca, Albert M & Milor Gold.

Tutti i prodotti sono sviluppati internamente e le linee sono più di 30 e la produzione avviene in Italia tra Arezzo e Vicenza.

L’azienda si dedica da sempre alla ricerca di metalli preziosi, design e manifattura e vanta numerosi brevetti: lega golden rosè per bronzallure, argento 950 (lega speciale di argento, più puro rispetto al 925, tagli esclusivi di pietre (taglio kaleido e Luminosa), ink-texture (Albert M), Prisma gem: massima qualità di pietre lab grown, colore intenso e brillantissimo. I modelli best seller delle collezioni sono brevettati.

Il Gruppo è presente in più di 1800 punti vendita in Europa con i vari brand, di cui 671 in Italia. Forte è la presenza negli stati uniti e i mercati in espansione sono l’ Asia e Emirati Arabi.

La chiusura 2024 è stata di 45 milioni con incremento del 20% rispetto al 2023 per tutta la parte Retail e distribuzione e del 100% per la parte e-commerce con obiettivo a 50 milioni nell’anno in corso.

In essere la collaborazione con Starboard, il colosso che collabora con le navi da crociera per esposizione e vendita gioielli Milor sulle navi Royal Carribean (sulle rotte Indonesia – Alaska –San Diego)

Prevista anche una nuova rete di pop-up, partita da Milano con Bronzallure e arrivata ora a Napoli con Etrusca.

Milor aderisce al RJC, Responible Jewelry Council che prevede che l’oro venga acquistato da fonti sicure e sostenibili. L’azienda è inoltre iscritta alla Carta Etica come sponsor e ambassador (questo prevede la sostenibilità di packaging e materiali marketing)