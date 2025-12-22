Festività pet-friendly, a Napoli il 44% dei proprietari spende per i propri animali

- pubblicità -

Secondo l’Osservatorio Quattrozampeinfiera, la più nota rassegna pet-friendly dedicata agli animali da compagnia, a Napoli il rapporto con gli animali è sempre più maturo, consapevole e in continua evoluzione. I dati raccolti nella città partenopea, che ospita annualmente la fiera, delineano il profilo di proprietari sempre più attenti al benessere dei propri animali, in particolare durante le festività.

Nel periodo natalizio, i regali per gli animali risultano diffusi: il 44 per cento acquista prodotti, mentre il 17 per cento sceglie anche servizi dedicati. La sostenibilità riveste un ruolo centrale: circa il 94 per cento dei proprietari considera importante acquistare prodotti eco-friendly e molti si dichiarano disposti a sostenere un costo aggiuntivo.

Più della metà delle famiglie possiede un solo animale (57 per cento), quasi sempre un cane (69 per cento). La provenienza degli animali è equamente distribuita tra privati o associazioni (46 per cento) e allevamenti (40 per cento). L’adozione è vista favorevolmente dal 62 per cento degli intervistati, mentre il volontariato resta poco diffuso: l’87 per cento dichiara di non aver mai preso parte ad attività di supporto.

Nonostante una scarsa partecipazione istituzionale, con il 90 per cento che percepisce assenza di supporto da parte dei Comuni, a Napoli emerge uno dei più alti livelli di senso di appartenenza alla comunità animalista, pari al 32 per cento.

«Quattrozampeinfiera, nelle sue cinque tappe, coinvolge i Comuni delle varie città, incentivandoli a prendersi cura degli animali e promuovendo l’adozione presso canili e gattili», spiega Alessandra Aspesi, Responsabile Comunicazione di Quattrozampeinfiera. «Oggi registriamo una forte richiesta di prodotti sostenibili e di consigli per una cura sempre più eco-friendly dei nostri pet».

Elemento trainante di quest’anno è l’iniziativa #UsatoPet, progetto di Quattrozampeinfiera che dà nuova vita agli accessori per animali. Sono stati raccolti numerosi prodotti destinati alle associazioni locali che aiutano animali in difficoltà. Un gesto semplice ma prezioso, capace di trasformare oggetti inutilizzati in risorse concrete. «Con iniziative come questa – conclude Aspesi – vogliamo diffondere un messaggio chiaro: rispettare l’ambiente, migliorare la qualità della vita degli animali e coinvolgere attivamente le comunità. In vista delle feste, rinnovo inoltre l’invito a evitare i botti di Capodanno, perché oltre a essere pericolosi e inquinanti, provocano ansia e paura a molti animali».

TAPPE QUATTROZAMPEINFIERA 2026

Padova – 31 gennaio e 1° febbraio – Padova Fiere

Roma – 14 e 15 marzo – Fiera Roma

Napoli – 11 e 12 aprile – Mostra d’Oltremare

Milano – 3 e 4 ottobre – Parco Esposizioni Novegro

Torino – novembre – Lingotto Fiere