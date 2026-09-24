Fever-Tree x America’s Cup alla NSS Edicola in Piazza San Pasquale a Chiaia

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In occasione dell’America’s Cup di Napoli, Fever-Tree porta la propria presenza nel cuore della città con una brandizzazione dedicata presso NSS Edicola, che dal 23 al 27 settembre si trasforma in un punto di incontro interamente brandizzato.

Un’occasione per accompagnare le giornate delle regate attraverso un’esperienza che unisce musica, convivialità e il mondo Fever-Tree.

Appuntamento clou questa sera alla NSS Edicola

Il momento centrale della settimana sarà giovedì 24 settembre, dalle 19 alle 22, con un appuntamento che vedrà protagonista un DJ set curato da NSS, accompagnato da un Fever-Tree Beverage Corner dedicato alla degustazione delle referenze Fever-Tree, da scoprire sia lisce sia in miscelazione.

L’evento si inserisce nel Fever Club, il format ideato per raccontare e accompagnare il lancio delle nuove lattine Fever-Tree, attraverso occasioni di incontro e condivisione.

Venerdì 25 e sabato 26

L’iniziativa proseguirà poi nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 settembre, quando NSS Edicola diventerà il punto di partenza per vivere le regate anche sul lungomare.

Il pubblico potrà infatti ritirare speciali binocoli brandizzati Fever-Tree e raggiungere la vicina waterfront per seguire le imbarcazioni in gara e osservare la competizione sulla Baia di Napoli.

Un elemento semplice ma distintivo, pensato per rendere la presenza del brand parte integrante dell’esperienza dell’America’s Cup e trasformare l’edicola in un punto di accesso alle giornate di regata.

Con questo progetto, Fever-Tree porta così il proprio universo nel contesto dell’America’s Cup, creando un punto di incontro capace di connettere il pubblico alla città, alla musica e allo spettacolo delle regate.