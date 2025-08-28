Folletto Black Tour fa tappa dal 28 al 31 in piazza Dante

- pubblicità -

Tecnologia d’avanguardia, stile distintivo e design sofisticato: sono questi gli

elementi che rendono il sistema di pulizia senza filo Folletto VK7s il protagonista della pulizia domestica di nuova generazione.

E ora – e per poco – è disponibile anche nella nuova edizione limitata total black: Folletto VK7s Pure Black Limited Edition.

L’edizione limitata dell’iconico elettrodomestico di Vorwerk è il protagonista di un roadshow in 17 città italiane che da giovedì 28 agosto a domenica 31 agosto fa tappa a Napoli in piazza Dante dalle 10.00 alle 23.00.

Folletto VK7s Pure Black Tour, il primo roadshow firmato Vorwerk è animato da autentici esperti di igiene domestica: gli Agenti Folletto, che oltre alle dimostrazioni offrono una panoramica dell’opportunità professionale Folletto a coloro che sono in cerca di occupazione o che sono interessati a conoscere il loro lavoro.

Per la prima volta, l’azienda sceglie di affiancare alle classiche dimostrazioni a domicilio un tour nelle piazze e nei centri commerciali di 17 città italiane.

A bordo del van, grazie agli Agenti Folletto è possibile esplorare le ottime prestazioni e il design ricercato del nuovo Folletto VK7s Pure Black Limited Edition. Un’esperienza immersiva e accessibile, pensata per valorizzare uno degli elementi chiave del metodo Folletto: l’esperienza diretta, proposta in un contesto nuovo, aperto a tutti.