Gruppo Capri con brand Gutteridge ed Alcott al Campania Teatro Festival

Anche quest’anno il Gruppo Capri, con i brand Gutteridge e Alcott, conferma il proprio sostegno alla cultura e al territorio in qualità di official sponsor della diciottesima edizione del Campania Teatro Festival, manifestazione internazionale di riferimento per il teatro e le arti performative in Italia e in Europa, in programma dal 13 giugno al 13 luglio 2025.

La rassegna, giunta al suo diciottesimo anno e diretta per la nona volta da Ruggero Cappuccio, si distingue per la sua proposta multidisciplinare che coinvolge 8 teatri napoletani, 5 spazi di Palazzo Reale e numerose location dislocate in tutta la regione Campania. L’edizione 2025, dal titolo “Battiti per la pace”, propone oltre 150 eventi in 31 giorni e 70 debutti assoluti, con la partecipazione di artisti di rilievo internazionale tra cui Euripides Laskaridis, FC Bergman, Daniele Finzi Pasca, William Kentridge, e Christiane Jatahy.

“Siamo ben lieti di prendere parte nuovamente a questo evento come official sponsor,” dichiara il Gruppo Capri. “Il Campania Teatro Festival valorizza il territorio in cui il nostro Gruppo è nato e cresciuto, contribuendo alla diffusione di valori universali come l’arte, la cultura e la coesione sociale. Temi che oggi più che mai continuano ad avere una profonda rilevanza nel dibattito nazionale e internazionale.”

Da evidenziare come proprio in questi giorni, a Napoli, si stiano svolgendo importanti appuntamenti culturali: oggi e domani al Teatro Bellini si tengono gli Stati Generali della Cultura 2025, con la partecipazione del SOLE24Ore, rappresentanti istituzionali e numerose personalità di rilievo. Inoltre, mercoledì 18 giugno al Teatro San Carlo di Napoli è in programma un convegno organizzato dal quotidiano Il Mattino, focalizzato sull’impatto economico della cultura.

Il Festival è organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con il sostegno della Regione Campania, del Ministero della Cultura, e vanta importanti partnership istituzionali e culturali come RAI, ANM, EAV, della rete EUNIC e numerose università. Anche quest’anno l’artista Mimmo Paladino firma l’immagine grafica ufficiale della rassegna.

Il coinvolgimento del Gruppo Capri conferma l’impegno aziendale verso iniziative che promuovono l’identità del territorio e l’accesso alla cultura, mantenendo viva la connessione tra moda, impresa e responsabilità sociale.