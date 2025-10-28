Gutteridge, la nuova campagna

- pubblicità -

Gutteridge firma una nuova campagna che unisce eleganza, libertà e passione in una narrazione visiva intensa e raffinata.

Ambientata all’interno di un hangar, la campagna diventa un racconto di amicizia e autenticità: un gruppo di uomini trascorre momenti di tempo libero condividendo passioni e storie, in un contesto dove l’eleganza incontra l’adrenalina.

L’hangar, con i suoi aeroplani e paracaduti, diventa il simbolo perfetto di questo contrasto: la solidità e la tradizione sartoriale Gutteridge si fondono con lo spirito dinamico e sportivo dell’uomo contemporaneo. I protagonisti della campagna incarnano questa dualità, muovendosi con naturalezza tra disciplina e leggerezza, tra il mondo tecnico dell’aviazione e quello sofisticato dello stile.

La collezione propone capispalla, abiti, giacche, maglioni in lana pregiata, camicie e dolcevita che reinterpretano i codici classici del guardaroba maschile con un’attitudine moderna: predominano i toni della terra — verde, marrone e grigio — nuance che raccontano la forza e la concretezza dell’uomo Gutteridge, radicato nei propri valori ma sempre pronto a nuove esperienze.

L’hangar diventa così una metafora dello spazio interiore maschile, dove eleganza e passione trovano un punto d’incontro e Gutteridge riafferma la propria visione: vestire l’uomo con uno stile senza tempo, capace di attraversare luoghi, stagioni e generazioni, mantenendo sempre intatta la propria identità.