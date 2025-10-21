Gutteridge, nuova capsule leisurewear

- pubblicità -

Gutteridge amplia il proprio linguaggio stilistico con una selezione dedicata al comfort e alla libertà di movimento: la capsule leisurewear della collezione FW 25–26 si compone di capi essenziali ma curati in ogni dettaglio, che si adattano a contesti informali senza rinunciare al tocco distintivo del brand.

Protagoniste sono le felpe: il modello girocollo basico, essenziale e pulito, perfetto per chi predilige uno stile minimal e funzionale; la versione con logo in rilievo, pensata per chi cerca una nota grafica e riconoscibile; e la felpa con cappuccio, adatta al tempo libero urbano o a un viaggio fuori porta.

A completare la proposta troviamo il cardigan, ideale per look rilassati ma curati, e i pantaloni sportivi felpati, dal fit morbido ma strutturato.

Capi che si prestano a infinite occasioni d’uso: ideali per il weekend, per l’home office, per il viaggio, o come base per layering sofisticati da città. La palette neutra e i tagli contemporanei li rendono perfetti anche in abbinamento a capi più formali, per un nuovo concetto di urbanwear.

Una collezione pensata per vivere la quotidianità con stile, funzionalità e comfort senza compromessi.