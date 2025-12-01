I disegni degli alunni dell’Istituto Ozanam sul packaging di Caffè Borbone che celebra gli insegnanti

- pubblicità -

Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè monoporzionato, rinnova a Napoli il progetto sociale Il Caffè del Birbantello, coinvolgendo quest’anno le classi primarie dell’Istituto Ozanam del Rione Sanità. Il tema di questa edizione è dedicato all’interpretazione del tema dell’insegnante-eroe, figura di riferimento che accompagna i bambini nella loro crescita personale e civica.

Quest’anno Caffè Borbone ha scelto di ampliare ulteriormente il valore educativo del progetto, integrandolo per la prima volta all’interno delle ore di educazione civica e creando un laboratorio di disegno strutturato come percorso didattico-formativo.

Nel mese di settembre i docenti hanno guidato i bambini a riflettere sui valori civili che, grazie al prezioso lavoro quotidiano di maestre e maestri, si apprendono fin dal primo giorno di scuola per crescere nel rispetto del prossimo.

Le idee dei piccoli studenti si sono trasformati in disegni creativi popolati di gioia, colori e speranza. Tra questi, una giuria composta da rappresentanti di Caffè Borbone e della Fondazione Pesenti Ets – ente del terzo settore che ha come mission proprio la crescita culturale, civile e di genere delle giovani generazioni – ne ha selezionato uno da riprodurre sul packaging di caffè in cialde di Caffè Borbone.

Il disegno vincitore a Napoli esprime il valore della figura dell’insegnante che non si limita a trasmettere conoscenze, ma insegna soprattutto il rispetto e la gentilezza, a scuola e nella vita quotidiana, anche quando la campanella suona e la lezione finisce. La maestra viene rappresentata come un vero supereroe: è vestita di rosa e indossa un mantello dello stesso colore, simbolo della sua forza e del suo affetto. In alto, la scritta “Perché la maestra ci insegna a comportarci in maniera giusta” ne sottolinea il ruolo positivo nel percorso di crescita dei bambini.

“Con Il Caffè del Birbantello vogliamo dare voce ai bambini e riconoscere l’importanza di chi li accompagna nel loro percorso di crescita: gli insegnanti, veri punti di riferimento nella vita quotidiana”, commenta Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone. “Questo progetto rappresenta molto più di un’iniziativa didattica e di responsabilità sociale: lo abbiamo incluso nelle ore di educazione civica proprio per sottolinearne l’impegno concreto verso le nuove generazioni, un modo per sostenere la scuola e valorizzare il ruolo educativo di chi lavora ogni giorno per costruire comunità più consapevoli e inclusive. Portare i disegni dei bambini sulle nostre confezioni di caffè in cialda significa dare spazio al loro sguardo, alle loro emozioni, al loro modo spontaneo di raccontare il mondo.”

Il Caffè del Birbantello è un progetto sociale nato su impulso di Caffè Borbone nel 2022 a Napoli, tra i vicoli di Rione Sanità. Per la prima volta, quest’anno Il Caffè del Birbantello è strutturato come progetto didattico-formativo rivolto agli alunni della Scuola Primaria ed è stato sviluppato in partnership con la divisione educational del gruppo Withub Spa, coinvolgendo gli istituti scolastici di cinque città italiane: Istituto Ozanam di Napoli, Istituto Comprensivo Statale G. Mazzini-G. Modugno di Bari, Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Firenze, Istituto Comprensivo A. Mazzi di Bergamo, Istituto Comprensivo Ardigò di Padova.

La Special Edition de Il Caffè del Birbantello sarà disponibile per l’acquisto a partire dall’inizio del mese di dicembre in GDO, nei negozi specializzati di caffè e sull’e-commerce di Caffè Borbone.