iGaming: un nuovo modo di fare industria nel futuro

- pubblicità -

Le nuove tecnologie e i nuovi ordinamenti statali sono i due punti cardine da cui dipende l’evoluzione dell’iGaming. Oggi questo comparto si sviluppa su un doppio binario: quello che riguarda la solidità economica e quello della trasparenza per assicurare esperienze sicure ai giocatori.

Nuove opportunità e sfide del gaming online

L’evento Italy Reset, svoltosi durante l’SBC Summit di Malta, ha messo in luce alcuni elementi che caratterizzano oggi l’industria dell’iGaming. Si parte con il sostenere che l’aumento del costo delle concessioni ha rappresentato un vero e proprio filtro, consentendo solo ai grandi operatori di poter ricevere le licenze.

Da un lato, questo ha comportato un’importante scrematura da cui si prospetta possa derivare un innalzamento della sicurezza di queste piattaforme. La riduzione del numero di operatori, infatti, può facilitare il monitoraggio da parte degli organi di controllo. Dall’altro lato, questo andamento ha impedito a realtà meno strutturate di poter rivedere la loro attività e ridefinirne le fondamenta. Molti, infatti, si stanno riconvertendo verso servizi di marketing o affiliazione.

Le sfide, però, non mancano, poiché proprio l’introduzione dell’intelligenza artificiale richiede un livello di attenzione più alto rispetto alla salvaguardia degli utenti. Le esperienze di gioco vengono più facilmente personalizzate, ma il tutto deve essere conforme al Regolamento del Gioco Responsabile. A livello europeo si guarda con attenzione anche agli operatori che hanno già adottato le criptovalute, introducendo anche nuovi protocolli per il contrasto al riciclaggio.

Interfacce friendly, omnicanalità e nuovi formati

Qualsiasi evoluzione nel settore non può trascurare la crescita del gioco online che, stando a quanto pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel solo 2024 ha raccolto 92 miliardi di euro. In considerazione dei Mondiali 2026 i numeri potrebbero crescere insieme ad un trend più orientato verso le scommesse sportive.

Ad oggi, però, i formati che hanno ridefinito l’esperienza del giocatore sono soprattutto le versioni digitali dei grandi classici, come la roulette, arricchiti da interfacce user-friendly e capaci di ricreare la stessa atmosfera della sala da gioco fisica. Inoltre, il comparto digitale si propone non come un’alternativa a quest’ultimo, ma come un’estensione dell’offerta territoriale.

I punti di vendita fisici iniziano a svolgere perlopiù attività di supporto ed assistenza, favorendo anche la fidelizzazione dell’utenza in rete. Algoritmi e umani sono allora chiamati insieme a riscrivere di nuovo le condizioni di avanzamento di un settore che è destinato a mutare ancora.