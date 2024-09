Il Centro Commerciale Campania lancia Hear/T

- pubblicità -

E’ pronto per partire Hear/T, il servizio del Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, dedicato alle persone sorde segnanti, che permette loro, attraverso una traduzione video simultanea in lingua dei segni italiana, di comunicare efficacemente con il personale dei negozi e del Centro.

Klépierre, leader nella gestione di centri commerciali in Europa, ha stretto una collaborazione per lanciare Hear/t, un innovativo servizio di video-interpretariato per persone sorde, nei suoi Centri Commerciali Le Gru, Il Globo, Nave De Vero, Milanofiori, Porta di Roma, Grandemilia, Romagna, Campania, Granreno, Il Leone e Romaest.

I visitatori sordi avranno la possibilità di accedere, utilizzando un semplice QR Code da smartphone, ad un supporto di video-interpretariato simultaneo in lingua dei segni italiana (LIS). Il servizio Hear/t – sviluppato da TheKom con VEASYT – è attivabile istantaneamente e tutti i giorni della settimana sia dagli utenti sordi che dal personale dei negozi all’interno dei Centri, consentendo una comunicazione chiara e professionale, senza barriere e fraintendimenti.

CENTRI COMMERCIALI SEMPRE PIÙ ACCESSIBILI E INCLUSIVI

In Italia, la comunità sorda che utilizza la LIS, una lingua visiva basata su segni, espressioni facciali e movimenti corporei, è stimata tra le 40.000 e le 80.000 persone. Le persone sorde segnanti affrontano numerose sfide quotidiane dovute alla scarsità di servizi di interpretariato in LIS e alle difficoltà di comunicazione e interazione in contesti sociali molto dinamici, come possono essere quelli dei Centri Commerciali.

Il lancio di Hear/t nei Centri Commerciali di Klépierre è stato voluto proprio per aiutare le persone sorde a superare le barriere durante l’esperienza di acquisto: Con questa iniziativa – ha dichiarato Luis Pires, Country Manager di Klépierre Italia – riaffermiamo l’impegno di Klépierre a migliorare il benessere delle persone che visitano i nostri Centri, attraverso azioni concrete in tema di accessibilità e inclusività. In linea con la strategia di Gruppo “Act 4 Good”, continuiamo a promuovere una cultura di sostenibilità e a garantire esperienze positive per tutti i visitatori e le comunità.

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE NEI CENTRI klÉpierre per uno shopping “senza malintesi”

Per promuovere questa iniziativa, Klépierre ha ideato una campagna di comunicazione in-mall e sui principali canali digitali dei Centri Commerciali coinvolti, tra cui Facebook, Instagram, TikTok e sito web. Alla base della creatività ci sono una serie di segni in LIS che possono essere utilizzati durante lo shopping. Con un tono leggero e ironico, l’obiettivo è quello di abbattere stereotipi e pregiudizi e promuovere un’idea positiva della sordità – e della disabilità in generale.

La campagna vede la partecipazione di due influencer di rilievo nella comunità sorda, Ludovica Billi e Chiara Bucello, co-fondatrici della piattaforma “The Deaf Soul”. Il loro coinvolgimento permetterà di far conoscere, in particolare ai giovani, in che modo il servizio Hear/t renderà l’esperienza di shopping nei Centri Commerciali Klépierre più semplice e inclusiva.+