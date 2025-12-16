Il Grinch porta i panini ai senza fissa dimora

- pubblicità -

In un periodo dominato dalla frenesia degli acquisti e dalle vetrine illuminate, a Napoli il Natale assume un volto diverso. È quello del Grinch che, per una sera, smette di “rubare” il Natale per portarlo tra le strade del centro cittadino, offrendo cibo caldo e un momento di vicinanza a chi vive ai margini.

L’iniziativa è firmata Double B, hamburgeria ispirata allo stile fast food americano ma con una filiera interamente made in Italy, che lo scorso 14 dicembre ha scelto di trasformare un’icona pop in un messaggero di solidarietà.

Partendo dallo store di via Armando Diaz 54/56, a pochi passi da via Toledo, il Grinch ha attraversato vicoli e piazze del centro storico, fermandosi dove ha incontrato persone senza dimora e situazioni di evidente difficoltà, distribuendo panini caldi e condividendo semplici momenti di umanità.

Un percorso a piedi che ha toccato diverse aree del centro di Napoli, incontrando chi ogni giorno vive per strada e che, soprattutto durante le festività, resta spesso invisibile. Un’azione concreta, lontana dalla retorica, capace di riportare l’attenzione sul valore della prossimità e dell’ascolto.

Presente anche al Vomero (via Francesco Cilea 301) e a Caserta (via Falcone 25), Double B ha deciso di affiancare alla tradizionale comunicazione natalizia un gesto reale di attenzione verso il territorio, scegliendo di vivere il Natale in modo autentico e responsabile.

“A Natale è facile parlare di buoni propositi, più difficile è trasformarli in azioni reali» – dichiara Nicola Smarra, CEO di Double B – «Un panino non è una necessità primaria, ma un desiderio, una voglia. Abbiamo voluto fare qualcosa di semplice ma speciale, provando a regalare un sorriso e un momento di normalità a chi ne ha più bisogno”.

Attraverso il linguaggio leggero e ironico del Grinch, Double B ha raccontato una storia di solidarietà quotidiana, dimostrando come anche un piccolo gesto possa diventare un segnale concreto di attenzione e cura per la città di Napoli.