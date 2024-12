Il Natale di Carpisa è magico

- pubblicità -

Quest’anno Carpisa celebra la magia del Natale con una campagna natalizia 2024, dal titolo evocativo It’s Magic! che ci trasporta in un’atmosfera da sogno. Un bosco magico si anima all’interno di una casa: alberi intrecciati a dettagli d’arredo, cervi e farfalle che si muovono in un ambiente fiabesco, sospeso tra sogno e realtà. L’invito è quello di vivere il Natale come un incantesimo che si svela davanti ai nostri occhi, trasformando ogni momento in pura meraviglia.

Per questo Natale, scegli Carpisa e immergiti in un mondo in cui tutto è possibile. Con il claim It’s Magic!, Carpisa ti invita a regalare un frammento di incanto a chi ami, ricordando che la vera magia sta nella sorpresa e nella scoperta. Ogni dono della collezione Carpisa si fa portavoce di stile e meraviglia, trasformando i gesti quotidiani in ricordi preziosi e indimenticabili.

Carpisa offre una selezione speciale di borse e accessori moda, perfetti per sorprendere chi ami. Ogni pezzo è pensato per portare un tocco di meraviglia e raffinatezza sotto l’albero di Natale.

Accessori pratici e versatili, come beauty, portafogli, portamonete e specchietti, disponibili in tonalità sofisticate come cipria, oro chiaro e marmo. Personalizzabili con charms natalizi, la linea Marte offre un’idea regalo che unisce funzionalità e stile.

Per un regalo romantico, i portagioie in nappa trapuntata della linea Giove sono proposti in tonalità cipria e ghiaccio, con dettagli raffinati come il manico in bamboo e la chiusura personalizzabile. Ideali per custodire con stile gioielli e piccoli oggetti preziosi.

I simpatici charms della linea Holiday Charms natalizi aggiungono un tocco personale a ogni accessorio. Ideali per adornare borse o portafogli, con motivi colorati e festivi che evocano il mondo incantato di Carpisa.

Pensata come l’idea regalo perfetta, la linea Venere si caratterizza per portagioie in scamosciato disponibile in diverse dimensioni, impreziositi dalla scritta ricamata “It’s Magic”. Con tonalità delicate come il rosa pesca e il blu, e gli interni in rosso acceso, questi portagioie sono un omaggio al fascino delle festività. Un’eleganza che si manifesta nei dettagli smaltati a forma di fiore, ideale per custodire gioielli e piccoli oggetti con stile.

La linea Plutone è un’idea regalo versatile e di classe per chi ama praticità e stile. Con modelli in micro grana disponibili in nero e rosa pesca, questa linea include uno zaino capiente e una pattina dallo stile raffinato, impreziosita da chiusure dorate. Ogni dettaglio, dalle tracolle regolabili alla struttura semirigida, è pensato per adattarsi al look quotidiano, rendendo questa linea il regalo perfetto per chi cerca eleganza senza rinunciare alla funzionalità.

Regala praticità e capienza con la linea Fenice, ideale per chi ama un’eleganza informale. Questa linea abbina nabuk e granato in modelli come shopping bag, mini sacca e zaino, perfetti per chi vive la città con stile. Con chiusure magnetiche e metalleria zigrinata, questa linea è la scelta regalo per chi cerca accessori dal carattere unico e funzionale per ogni giorno.

La linea Luna interpreta l’eleganza classica con una nota di contemporaneità, grazie alla sua costruzione semirigida e alla combinazione di grana media e dettagli lisci. Disponibile nei modelli come lo zaino e la borsa a mano, ciascuno con scomparti interni sicuri e chiusure in metallo smaltato, questa linea è il regalo ideale per chi cerca un accessorio funzionale e versatile. Perfetta in tonalità cipolla e nero, è destinata a diventare un complemento prezioso, ideale per accompagnare ogni giorno con stile, durante le feste e oltre.

Il Magico Natale di Carpisa

La campagna ADV è stata scattata dalla fotografa Signe Vilstrup e sarà presente sui principali quotidiani e settimanali femminili italiani. Il video della campagna, accompagnato dalle note del famosissimo brano ‘Flauto magico’ di Mozart, sarà protagonista della stagione natalizia non solo su tutti i canali social network del brand ma anche con uno spot in televisione a partire dal 1 dicembre.

La collezione di Natale sarà disponibile in tutti gli store Carpisa e su www.carpisa.com , in preview dal 25 novembre e poi tutte le proposte dal 30 novembre.