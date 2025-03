I’M Caso Parrucchieri torna alle origini

- pubblicità -

I’M Caso Parrucchieri, brand nato a Napoli con sedi in tutta la Campania e a Milano, torna nella città in cui tutto è iniziato, rispettando il principio per cui ‘la bellezza autentica non conosce confini, ma ha sempre un punto di partenza’. Ed è proprio qui, nella splendida cornice di Riviera di Chiaia, che il brand inaugura il suo ottavo salone, un ritorno alle origini che celebra la crescita e l’evoluzione di un’eccellenza italiana dell’hair beauty.

Napoli è stata il primo tassello di una storia fatta di passione, innovazione e ricerca della perfezione. Da quel primo salone, I’M Caso Parrucchieri ha conquistato il cuore di tantissimi clienti in tutta Italia, diventando un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di bellezza su misura.

«Oggi torniamo dove tutto è iniziato, con una consapevolezza ancora più forte e una visione sempre più innovativa – racconta Genny Caso, CEO e fondatore del brand – Riviera di Chiaia è un luogo simbolico, elegante e dinamico, perfetto per rappresentare la nostra evoluzione senza dimenticare le nostre radici».

Crescita e qualità: il DNA di I’M Caso Parrucchieri resta intatto. Nonostante l’apertura dell’ottavo store, I’M Caso Parrucchieri non scende a compromessi sulla qualità. Ogni salone del brand segue gli stessi standard di eccellenza, garantendo un servizio personalizzato e su misura per ogni cliente.

Il nuovo store in Via Riviera di Chiaia 15 combina design moderno e comfort esclusivo, offrendo ai clienti un’esperienza di bellezza unica. Con tecniche all’avanguardia, consulenze personalizzate e trattamenti esclusivi, il team di esperti hair stylist è pronto a valorizzare la bellezza di ogni donna con soluzioni su misura.

Ma ciò che distingue I’M Caso Parrucchieri è l’approccio sartoriale a ogni trattamento.

L’analisi dell’armocromia è prevista prima di ogni esecuzione, viene effettuato un test personalizzato per individuare le tonalità di colore più adatte all’incarnato, valorizzando la naturale bellezza di ogni donna.

Le extension esclusive con soluzioni adatte a ogni tipo di esigenza, sia per capelli sottili e fragili che per capelli grossi e strutturati, garantendo un effetto naturale e armonioso.

Le colorazioni su misura, ottenute grazie a tecniche avanzate e prodotti di alta qualità, personalizzano il risultato in base ai tratti distintivi di ogni cliente, per un risultato elegante e duraturo.

L’apertura del nuovo salone segna un’ulteriore evoluzione per il brand, che continua a innovare senza mai perdere la sua identità. I’M Caso Parrucchieri non è solo un salone, ma un’esperienza di bellezza personalizzata, che mette al centro le esigenze di ogni donna.

Napoli accoglie di nuovo la bellezza firmata I’M Caso Parrucchieri. Un ritorno alle origini, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.