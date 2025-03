Incontra i giocatori del Napoli con Garofalo

- pubblicità -

Il Pastificio Garofalo, in collaborazione con la SSC Napoli, presenta GarofaGOOOL!, il contest dedicato a tutti i tifosi della squadra azzurra.

On air sulla pagina Instagram di Pasta Garofalo, l’esclusiva iniziativa social regala a tutti i tifosi: un Meet & Greet con i campioni del Napoli e una visita al centro di allenamento di Castel Volturno, un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione del mondo azzurro.

Official Partner della Società Sportiva Calcio Napoli dal 2010, anche quest’anno, il Pastificio Garofalo celebra la passione azzurra con un’attività che accende l’entusiasmo di chi esulta a ogni gol della propria squadra del cuore e sogna di incontrare i propri beniamini.

Partecipare a GarofaGOOOL! è semplicissimo, basta seguire il profilo Instagram @pastagarofaloit e commentare i post dedicati al contest con la keyword “garofagoool” per ricevere in DM un messaggio con le indicazioni per aderire al concorso e un video con i sei tra i più bei gol del Napoli delle ultime stagioni.

L’ultimo passaggio è il più emozionante: votare il proprio gol preferito e incrociare le dita per essere tra i fortunati vincitori!

Tra tutti i partecipanti, verranno estratti 20 fortunati vincitori che avranno l’opportunità di incontrare i loro campioni preferiti e visitare il centro di allenamento della squadra, vivendo un momento di incontro esclusivo con la squadra.

