IoLotto, il nuovo spot

Prosegue la campagna #IoLotto contro la violenza sulle donne, ideata e realizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.
Il nuovo spot intende tenere sempre alti i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l’invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 o ai centri antiviolenza del Comune.
https://www.youtube.com/watch?v=0ECD0B1SQKE

