Je Sto Vicino a Te Forever, SumUp main sponsor

SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, è main sponsor di “Je Sto Vicino a Te Forever”: il concerto evento che celebra i 70 anni dalla nascita di Pino Daniele il 19 marzo in Piazza del Gesù a Napoli dalle ore 21.00.

Organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli, il concerto vede la partecipazione di numerosi artisti tra cui Tullio De Piscopo, Mario Biondi, Antonio Annona, Tony Cercola, Enzo Gragnaniello, Michele Zarrillo, 99 Posse – per celebrare il cantautore a dieci anni dalla sua morte e ricordarne il legame con Napoli.

La sponsorizzazione dell’evento fa parte delle iniziative pensate da SumUp nell’ambito della nuova campagna Make It Count (sviluppata con l’agenzia media Hearts&Science), che, dal 24 febbraio al 21 marzo, coinvolge il capoluogo campano in numerose attività con l’obiettivo di fare emergere l’offerta di strumenti innovativi e tecnologici rivolti ai piccoli business.

Oltre alle affissioni in 90 fermate degli autobus, a un cartellone presso il mercato Pignasecca, ai 65 placements nella metropolitana e ai 33 digi totem nella stazione centrale di Napoli, la visibilità della campagna si estende alla radio, a Spotify e allo stadio Diego Armando Maradona: qui, durante le partite Napoli-Inter e Napoli-Fiorentina, il logo e il messaggio di Make It Count compariranno per 15 secondi, otto volte a partita.

“Napoli è un luogo che da sempre unisce tradizione e innovazione: tante piccole e grandi attività storiche si stanno progressivamente digitalizzando e molte altre si stanno sviluppando. SumUp ha l’ambizione di accompagnare questa evoluzione, di essere sempre al fianco degli imprenditori con soluzioni che semplificano la gestione quotidiana di un piccolo business e rendono facilmente accessibile il servizio a qualsiasi consumatore. Supportare l’imprenditoria locale significa essere anche vicini all’identità e ai valori di un territorio – afferma Umberto Zola, Responsabile Online Sales EU di SumUp –. Per questa ragione, SumUp sostiene eventi culturali, sportivi ed enogastronomici nelle località in cui opera, in Italia e in Europa, e siamo lieti di aver scelto di supportare eventi culturali e di intrattenimento particolarmente significativi per la città: oltre al calcio, infatti, che anima Napoli da sempre, anche l’omaggio musicale a Pino Daniele, uno dei più grandi cantautori partenopei, per consolidare il nostro legame con la comunità locale”.