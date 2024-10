Kia EV3, presentazione in esclusiva da Catone Group

- pubblicità -

Musica dal vivo, ospiti d’eccezione e un ricco apericena con le eccellenze gastronomiche campane. Un evento davvero unico per l’attesissima Première in Campania, per la Kia EV3, un nuovo modello che segna un passo importante per il futuro sostenibile del marchio Kia.

Appuntamento venerdì 11 ottobre alle 19 in viale Carlo III a San Nicola la Strada (Caserta) presso lo showroom Kia Catone Automotive Group, selezionato da Kia Italia per ospitare la prima tappa di questo evento esclusivo.

Sarà un’occasione speciale anche per festeggiare i 10 anni di attività di successo della concessionaria, un traguardo importante che evidenzia il ruolo centrale nel territorio di Catone Automotive Group, simbolo di affidabilità, passione e innovazione nel settore.

Sarà una festa per la comunità con un focus sulle eccellenze locali. L’apericena sarà un viaggio tra i sapori autentici della regione, valorizzando i prodotti locali che riflettono l’amore per la tradizione e la qualità, proprio come la concessionaria Catone Automotive, radicata in un impegno decennale verso l’eccellenza.

Al centro della scena, la Kia EV3, con il suo slogan accattivante “Una piccola ma enorme forza che muove il mondo”, dimostrerà come la mobilità elettrica può combinare praticità e potenza. La filosofia di design “Opposites United”, che bilancia audacia e meticolosità, si riflette nel suo design dinamico e nella silhouette robusta, pensata per garantire flessibilità e usabilità ottimali.

All’interno, materiali sostenibili come il riciclo e i biomateriali rispecchiano l’impegno di Kia verso un futuro più green. Il Kia AI Assistant, basato sull’intelligenza artificiale generativa, sarà un altro protagonista dell’evento, mostrando come la tecnologia può semplificare la vita quotidiana, sia per la gestione del veicolo che per altre esigenze personali.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia. Con una batteria da 81,4 kWh, l’EV3 garantisce un’autonomia fino a 501 km, rendendola perfetta per viaggi lunghi e impegnativi. La ricarica rapida dal 10% all’80% in soli 31 minuti consente ai conducenti di ricaricare il veicolo in maniera veloce e pratica. La tecnologia i-Pedal 3.0 aggiunge un ulteriore livello di comfort, permettendo di guidare con un solo pedale e riducendo l’affaticamento del conducente.