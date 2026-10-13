Kimbo e Napoli Basketball ancora insieme

- pubblicità -

Kimbo e la S.S. Napoli Basketball (più semplicemente nota come Napoli Basket) rinnovano la partnership per la stagione 2026/2027, dando continuità a un percorso avviato lo scorso campionato e destinato quest’anno ad allargare i propri orizzonti. Kimbo si conferma Main Sponsor del Club: il logo del Caffè di Napoli sarà ancora sul retro della maglia ufficiale della prima squadra e sui principali touchpoint di visibilità.

Maglie brandizzate in EuroCup

La novità della stagione è l’EuroCup: Kimbo accompagnerà infatti Napoli Basketball anche sui parquet internazionali, con il brand presente sulla divisa utilizzata nella competizione europea. Un passaggio che rafforza il valore della collaborazione tra due realtà nate e cresciute a Napoli, entrambe proiettate oltre i confini nazionali: il Club attraverso un nuovo capitolo del proprio percorso sportivo, Kimbo attraverso una presenza internazionale costruita in oltre sessant’anni di storia.

ANTICA MISCELA 1963: LE RADICI DI KIMBO INCONTRANO IL BASKET

La partnership vivrà anche oltre il parquet. Kimbo sarà il caffè in esclusiva all’interno dell’arena e, durante la stagione, saranno sviluppate attività rivolte ai tifosi e alla community, iniziative di comunicazione e occasioni di relazione con partner e stakeholder. Al centro di questo racconto ci sarà Antica Miscela 1963, il caffè 100% Arabica dalla classica tostatura scura, espressione delle origini del brand e di una storia cominciata a Napoli nel 1963. Nei prossimi mesi il prodotto sarà protagonista di iniziative dedicate, pensate per trasformare la sponsorship in un’esperienza capace di unire cultura del caffè, sport e appartenenza alla città.

Massimiliano Scala, Head of Marketing Kimbo

Massimiliano Scala, Head of Marketing Kimbo, commenta:

“Abbiamo scelto con convinzione di proseguire il percorso con Napoli Basketball, condividendone le ambizioni e accompagnando il Club in una stagione che apre una nuova dimensione europea. Per Kimbo il basket è una scelta strategica: ci permette di dialogare con un pubblico dinamico e trasversale e di esprimere valori che sentiamo vicini al nostro brand, dalla ricerca dell’eccellenza alla capacità di crescere senza perdere il legame con le proprie radici. Napoli è il punto di partenza che ci unisce; l’Europa è oggi un nuovo terreno sul quale raccontare insieme questa identità. Vogliamo che la partnership sia sempre più uno spazio di relazione e di contenuto, capace di far conoscere Kimbo, i suoi prodotti e la cultura del caffè napoletano a pubblici nuovi.”

Matt Rizzetta, presidente Napoli Basketball

Il Presidente Napoli Basketball Matt Rizzetta aggiunge:

“Grazie a Kimbo per far parte, anche in questa stagione, della nostra squadra, e scendere in campo insieme a noi. Kimbo rappresenta a pieno titolo un’eccellenza sulla nostra maglia e per noi è motivo di grande orgoglio. Ogni logo sulla maglia riveste per la nostra società una grande responsabilità. Ci stanno sostenendo le migliori eccellenze, e ne dobbiamo essere degni ogni volta che scendiamo in campo. Un grande stimolo per noi, ed anche una testimonianza di come il Napoli Basketball sia diventato ormai una realtà sempre più importante e coinvolgente.”

LO SPORT NELLA STRATEGIA KIMBO

Il rinnovo con Napoli Basket si inserisce in una strategia che assegna allo sport un ruolo crescente nella comunicazione di Kimbo: non soltanto visibilità, ma una piattaforma per costruire relazioni, generare esperienze e portare l’identità del brand in contesti e presso pubblici differenti. In questa direzione si colloca anche la partnership con la 38ª America’s Cup, di cui Kimbo è Official Coffee Partner. Basket e vela diventano così due espressioni complementari di uno stesso percorso: rafforzare il legame con Napoli e, nello stesso tempo, sostenere la proiezione internazionale del brand.

Nella foto, i cestisti Andrej Jakimovski e Leonardo Totè di Napoli Basketball in visita agli stabilimenti Kimbo per la donazione delle maglie autografate al Rubino Museum Lab che custodisce la storia del Caffè di Napoli dal 1963 ad oggi.