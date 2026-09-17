KoRo arriva per la prima volta a Napoli e conquista la metro Toledo

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C’è un punto in cui Napoli, la sua energia e la sua capacità di sorprendere si incontrano, anche sottoterra.

È la fermata della metro Toledo, un luogo in cui architettura e luce non portano solo a destinazione, ma invitano a fermarsi per un momento in più.

È proprio qui che KoRo ha scelto per la prima volta di parlare alla città.

KoRo, takeover dal 14 settembre al 15 ottobre

Riconosciuta come una delle stazioni metropolitane più suggestive e belle al mondo, la metro Toledo si veste con un takeover ad alto impatto dal 14 settembre al 15 ottobre, pensato per raccontare il mondo del brand ai napoletani e accompagnare un momento importante della sua crescita in Italia.

Progettata dall’architetto catalano Óscar Tusquets Blanca, la stazione è celebre per i suoi giochi di luce e per il caratteristico “Crater de Luz”, una cavità rivestita di mosaici blu che attraversa verticalmente la stazione e crea un effetto scenografico di luce e profondità. L’idea è proprio quella di evocare un cratere vulcanico e di richiamare il rapporto di Napoli con il Vesuvio e il paesaggio vulcanico.

KoRo si racconta a Napoli in napoletano

E se Napoli ha un modo tutto suo di raccontarsi, KoRo ha scelto di farlo proprio così: in napoletano. Le creatività della campagna parlano infatti direttamente alla città, attraverso espressioni come “O’ snack ca te piglia o KoRo” e “Mettici ‘o KoRo dint’a colazione”, che giocano con il dialetto e con quel senso di appartenenza che lega profondamente i napoletani alla propria città. KoRo non vuole semplicemente arrivare a Napoli. Vuole presentarsi ai napoletani nel modo più diretto possibile, parlando la loro lingua e portando il proprio mondo fuori dallo schermo e dentro la città.

KoRo nella Grande Distribuzione

Un progetto ad alto impatto sul territorio che segna per la prima volta il presidio fisico di KoRo a Napoli e conferma la rapida e strategica espansione del brand in tutta Italia, anche grazie all’ingresso di KoRo nella grande distribuzione organizzata campana. Questo ulteriore sviluppo, rappresenta per KoRo un passo importante per avvicinare il proprio universo di prodotti a un pubblico sempre più ampio, portando sugli scaffali della GDO la proposta del brand e accompagnando così la crescita della sua presenza fisica nel Sud Italia.

Davide Carenzi, Country Manager & Head of Marketing Italy, KoRo

«Siamo davvero orgogliosi di arrivare a Napoli con un progetto così forte e così legato alla città. Toledo è un luogo iconico, riconoscibile in tutto il mondo, e per noi era importante presentarci ai napoletani con qualcosa che avesse personalità, rispettasse l’identità della città e valorizzasse la forza espressiva della lingua napoletana. Ma la cosa che ci entusiasma di più è che questo non è un progetto isolato: è il segnale di quanto KoRo stia crescendo nel Sud Italia, con una presenza sempre più ampia nei supermercati e con nuove attivazioni sul territorio. Napoli per noi è un punto di partenza, non di arrivo, e non vediamo l’ora di costruire qui una presenza sempre più forte.»

Eventi sul territorio

Il progetto non si ferma qui: per rendere questo primo incontro con Napoli ancora più concreto, KoRo ha ideato un piano di attivazioni sul territorio che porterà il brand anche fuori dalla stazione, dal coinvolgimento della community di influencer locali alle giornate dedicate alla distribuzione di sampling nei pressi di Toledo, fino alla presenza del KoRo Van per un intero weekend.

Chiara Estini, Senior Brand Manager Italy, KoRo

«Con questo progetto abbiamo voluto portare il mondo KoRo fuori dallo schermo e dentro la quotidianità dei napoletani, scegliendo un luogo iconico come la stazione Toledo. Abbiamo unito la spettacolarità della location a un linguaggio pop e contemporaneo, creando una sinergia con l’ingresso di KoRo nella GDO campana, le attivazioni del KoRo Van e la distribuzione di sample nei principali punti di affluenza.

Per noi Napoli è un mercato in forte espansione, ma anche il contesto ideale per dimostrare come KoRo sappia entrare nelle abitudini di consumo italiane, a partire da momenti quotidiani come la colazione e lo snacking.»

Per la prima volta KoRo presidia Napoli e sceglie di farlo in grande: in uno dei luoghi più belli e riconoscibili della città, con una campagna che parla il suo linguaggio e con un progetto pensato per incontrare le persone non solo negli spazi della metropolitana, portando KoRo dentro la città, proprio dove Napoli si muove e sorprende.