Label Rose, successo per il pop-up store

- pubblicità -

L’iconico tessuto New Monogram di Label Rose si veste di nuovi modelli e colori, pensati in vista della stagione autunnale unendo l’eleganza, lo stile e la funzionalità che contraddistingue il marchio.

Già protagonista del pop-up evento di Milano, la collezione è stata nuovamente al centro dell’attenzione in occasione del flagship store nel cuore di Napoli, aperto al pubblico il 28 e 29 settembre.

Il pattern distintivo e iconico del New Monogram di Label Rose ha conquistato la città partenopea in occasione del Pop-Up, con una nuova palette colori pensata per adattarsi ad ogni look del cambio stagione; oltre al classico nero ton sur ton e al testa di moro si aggiungono nuances soft come blu denim, rosa baby e verde oliva.

Tre i nuovi modelli disponibili, secchiello, tracolla piccola e mezzaluna, che seguono le ultime tendenze con design accattivanti e versatili, rendendo la collezione perfetta sia per l’uso quotidiano che per le occasioni speciali. Una collezione must-have del guardaroba, in grado di completare gli ultimi outfit estivi o i primi da rientro in città, senza mai rinunciare ad uno stile unico.