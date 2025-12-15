Le trecce, un classico intramontabile nella maglieria ritornano con Gutteridge

La maglieria a treccia torna protagonista nella FW 25–26 di Gutteridge, con una proposta ampia, sofisticata e ricca di dettagli.
Le trame intrecciate, simbolo di calore e tradizione, si declinano in diverse silhouette: girocollo, dolcevita, mock neck, scollo a V e cardigan.
Una varietà pensata per offrire opzioni adatte a ogni occasione e gusto, con una palette cromatica che spazia dai toni naturali alle sfumature più profonde dell’inverno.
Le lavorazioni a treccia donano profondità visiva e struttura al capo, trasformando anche i modelli più classici in statement piece. Il cardigan si presta a layering ricercati con camicie e blazer, mentre il dolcevita e il mock neck sono ideali sotto cappotti o giacche in flanella per look più formali.
Lo scollo a V diventa il partner perfetto per un look business casual, magari con una camicia, mentre il collo alto è pensato per proteggere dal freddo con stile nei weekend outdoor.
Pensata per chi cerca una maglieria calda ma distintiva, la linea a treccia di Gutteridge interpreta la stagione invernale con uno spirito sofisticato, senza rinunciare alla praticità.
