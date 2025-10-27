Lorella Cuccarini per il Black Friday di Euronics

- pubblicità -

Il Black Friday si conferma un appuntamento centrale per il mercato tech, che nel 2024 ha registrato una crescita complessiva del +4,9% rispetto all’anno precedente, con un exploit dei negozi fisici (+7,2%) e comparti in forte espansione come piccoli elettrodomestici (+15,7%), Home Comfort e IT (entrambi +10%).

In questo scenario positivo, Euronics presenta il Black Friday 2025 con una strategia che mette al centro l’esperienza in negozio, la forza dell’omnicanalità e la relazione autentica con i clienti, accompagnata dal claim “Sentiti a casa con il Black Friday di Euronics”.

Un Black Friday che parla di persone con una campagna firmata da Hagam e pianificata da DentsuX on air dal 30 ottobre su TV, radio, digital, social media, out of home e punti vendita. Protagonisti due volti complementari, capaci di connettere pubblici diversi: Lorella Cuccarini, artista e conduttrice amatissima, simbolo di autenticità e positività nei panni della cliente, e Samu Colajanni, attore e doppiatore dalla forte presenza social, nel ruolo dell’addetto vendita Euronics Italia.

“Quando mi hanno proposto di partecipare alla campagna Black Friday di Euronics, ho detto subito sì. È una collaborazione in cui mi sono riconosciuta subito: creativa, diretta e molto divertente. Felice di farne parte!” dice Lorella Cuccarini.

“È stato un vero piacere prendere parte alla campagna Black Friday di Euronics. Mi sono sentito a casa e, nel ruolo di addetto alle vendite, parte di una famiglia calorosa e preparata. L’esperienza è stata ancora più speciale grazie alla possibilità di lavorare con Lorella, una grande professionista e personalità iconica dello spettacolo italiano.” Samu Colajanni.

La nuova campagna Euronics Italia prende vita attraverso tre protagonisti: il negozio, il cliente e l’addetto vendita. Vedremo Lorella Cuccarini “abitare” letteralmente in uno store Euronics: il susseguirsi di attività quotidiane come preparare il caffè la mattina o guardare la TV si trasformeranno in divertenti situazioni con un addetto vendita, il Samu Colajanni, abile nel destreggiarsi tra la nuova inquilina ed i tanti clienti in negozio.

«Il Black Friday è un momento chiave per il mercato tech, e per noi significa entrare in contatto con milioni di clienti potenziali. Sempre di più i clienti non cercano solo convenienza, ma un luogo in cui sentirsi ascoltati e supportati» – commenta Massimiliano Iovino, Direttore Generale di Euronics Italia S.p.A. – «La strategia 2025 valorizza Euronics come spazio di consulenza e relazione, talmente ospitale da trasformarsi nel luogo dove vivere. Un percepito che per i nostri clienti è reale: con un NPS del 65% siamo premiati soprattutto per la nostra capacità di accogliere e guidare nel mondo tech».

Euronics invita a vivere il Black Friday come un’esperienza d’acquisto immersiva e accogliente, che unisce fiducia, empatia e consulenza qualificata. Non solo offerte, ma un percorso guidato da innovazione e relazione per rendere ogni cliente protagonista.

«Con la campagna Black Friday 2025 abbiamo scelto di andare oltre la logica del prodotto e del prezzo, per costruire un racconto più emozionale e distintivo. “Sentiti a casa” non è soltanto un claim, ma l’espressione di ciò che avviene entrando in contatto con la nostra insegna – spiega Serena Zilio, Direttore Marketing di Euronics Italia S.p.A. –. Lorella porta in scena leggerezza e familiarità, mentre Samu rappresenta la professionalità e l’autenticità dei nostri addetti vendita. Insieme incarnano la nostra visione: trasformare il Black Friday da una semplice corsa agli sconti a un’esperienza positiva, memorabile e vicina alle persone».

Grazie a questo approccio, Euronics Italia sottolinea il proprio posizionamento come partner di fiducia, capace di unire tecnologia, consulenza e relazione umana in un’esperienza d’acquisto unica.

La campagna omnicanale “Sentiti a casa con il Black Friday di Euronics” è on air dal 30 ottobre alle 21.00 (con il formato All21 di P80) fino al 2 dicembre. La pianificazione TV di qualità — con oltre il 50% di PSU su emittenti di rilievo e una presenza in prime time superiore al 45% — è affiancata da una pianificazione radio a supporto e da Out of Home su grandi formati locali.

Tra le novità digital di quest’anno, la partnership con Spotify mira a intercettare nuove audience con un approccio data driven, assicurando coerenza e continuità di pianificazione lungo tutta la campagna.

Completano la campagna i materiali negli oltre 300 store e le attività online su www.euronics.it.