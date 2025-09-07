Maghi e Sensitivi Digitali: come l’intelligenza artificiale sta trasformando la magia

- pubblicità -

ChatGPT sta cambiando lo stile di vita di molti italiani. Chiunque può chiedere qualcosa all’intelligenza artificiale: una ricetta di cucina, come scrivere una lettera o persino per predire il futuro. Sul web e sui social, impazza il fenomeno di chiedere a ChatGPT di fare un tema natale. L’intelligenza artificiale è in grado di predire il futuro?

Sarà vero che l’IA possa garantire e svelare antichi segreti della magia? Abbiamo chiesto al Mago Letterius: “L’intelligenza artificiale può predire il futuro?”

Ecco la sua risposta: “Il mondo è sempre andato avanti. Abbiamo visto l’evoluzione dei mezzi di comunicazione: radio, giornali, TV, telefono, computer. Questi strumenti sono entrati a far parte del nostro quotidiano. Ad esempio, l’oroscopo, che prima veniva letto sui giornali, poi trasmesso nelle reti televisive. Come ogni epoca, bisogna fare attenzione alle novità.

Non bisogna abusare. ChatGPT può rispondere ad alcuni quesiti, ma sostituire un mago o un sensitivo no.

Le conoscenze vengono trasmesse oralmente e custodite. Non sono sbandierate sui libri. Esistono libri che possono dare un’infarinatura riguardo la magia. L’intelligenza artificiale la vedo come un software che raccoglie informazioni e le elabora a seconda delle richieste. Il termine ‘esoterico’ deriva dal greco e significa letteralmente “sapere destinato a una cerchia ristretta”. Chi conosce l’etimologia della parola sa che non è una disciplina di divulgazione pubblica.

ChatGPT può risolvere vari dilemmi della vita quotidiana, ad esempio una ricerca scolastica o come cucinare un piatto. Ma l’esoterismo è un’altra storia, e soprattutto i rituali sono un’altra questione. Usare ChatGPT per rituali è rischioso. Bisogna affidarsi a un professionista del mondo esoterico.

Per evitare: colpi di ritorno, negatività, effetti contrari al risultato sperato, problemi che subentrano nella propria vita in maniera continuativa (come rottura di oggetti, imprevisti, perdite di denaro, spese improvvise, ecc.).

ChatGPT non può fare una diagnosi. Può darti una risposta, ma non sempre è attendibile. Io accetto il cambiamento e il progresso, ma bisogna fare buon uso di essi.”

Alcuni pensano che ChatGPT possa predire i tarocchi. È vero?

“No. Può spiegarti la simbologia dei tarocchi. I tarocchi vanno interpellati e possono essere influenzati da diversi fattori (allineamento dei pianeti, fasi lunari, stati d’animo) e poi vanno interpretati. Un sensitivo, mentre sfoglia i tarocchi, già percepisce la situazione o avverte un’emozione. ChatGPT ti vede come un utente che deve rispondere a un comando. È diverso il contesto. È come un malato che chiede all’IA di guarire o di fare una diagnosi, anziché rivolgersi a un medico. È impossibile. Serve il parere di uno specialista che analizza il caso e poi fornisce una diagnosi.”

ChatGPT potrà mai eliminare i maghi di TikTok?

“Il pericolo che possa riprodurre immagini identiche esiste. Ripeto, non potrà mai eliminare l’uomo. Perché è l’uomo che l’ha creata. L’uomo è composto di sentimenti, emozioni, stati d’animo, conoscenze, tradizioni, ma anche segreti che il cuore conserva.”

Dopo esserci lasciati con il Mago Letterius, abbiamo condotto un‘altra analisi.

Nel frattempo, mentre il mondo dell’IA impazza, su TikTok emergono numerose live del Mago Valentino. Ci chiediamo: come fa un mago a operare, mentre è in diretta per tante ore? Sappiamo che il Mago Letterius non lo conosce il Mago Valentino, ma cercando “Mago Valentino” su Google, troviamo un servizio di Striscia la Notizia in cui lo stesso personaggio inveiva su Luca Abete, parlando in dialetto e correndo contro le telecamere. Nonostante il servizio di Striscia sia ben visibile su Mediaset Infinity, Valentino è sempre in diretta sui social.

Forse ha un grande ascendente sulle persone? Nonostante si mostri in casa con uno sfondo composto da sportelli da cucina, forse la gente percepisce questa persona come più umile rispetto a un professionista. Abbiamo chiesto a ChatGPT se un professionista del panorama esoterico si mostra in cucina se appare professionale. La risposta è: “Dipende cosa intendi per professionale”, poi aggiunge alcune motivazioni che riassumiamo in breve :

poco professionale

casalingo e autentico

distrae l’attenzione il contesto

incoerente perché il messaggio deve apparire misterioso, magico ma professionale, ma rompe l’incanto.

In teoria, la percezione dipende dal pubblico che si ha davanti, dal loro approccio al mondo della magia. Ovviamente, se analizziamo alcuni profili di maghi conosciuti a livello nazionale, notiamo un approccio diverso: uno studio ben curato, una dizione articolata, un modo di vestirsi che sembra chiedere permesso mentre si entra nel lato oscuro dell’animo umano.

Non usano un linguaggio grezzo, ma empatico, per mettere l’interlocutore a suo agio.

Dosano la loro presenza sul web mantenendo un profilo professionale, senza scendere nel grottesco o nell’esibizionismo della loro vita personale.

Forse la comunicazione si sta evolvendo, e come recita una vecchia canzone: “Lo scopriremo solo vivendo.”