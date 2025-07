Marlù porta le sue ‘emozioni in movimento’ al Kiss Kiss Way

- pubblicità -

Un week-end carico di energia ed emozioni per la tappa campana del Kiss Kiss Way 2025 – il format itinerante che attraversa l’Italia in cinque imperdibili appuntamenti, trasformando ogni piazza in un grande show a cielo aperto. Dopo Corigliano- Rossano, anche a Baia Domizia Marlù ha conquistato il pubblico con la sua E-Motion Machine: un’installazione interattiva, ideata dal marchio con la direzione artistica di Andrea Prada, capace di coinvolgere i presenti e trasformare le emozioni in immagini e colori.

Non solo, quindi, musica, spettacolo e tanti ospiti sul palco di Baia Domizia – l’11 e il 12 luglio – ma anche un’esperienza memorabile che il marchio di gioielli ha regalato ai presenti in piazza: tramite l’esclusivo truck Marlù il pubblico è stato invitato a scegliere un’emozione – ciascuna associata a un colore – ed entrare nella macchina per interpretarla con il proprio volto. Una foto ha immortalato l’istante, mentre l’esterno della macchina si illuminava del colore scelto. Al termine dell’esperienza, ogni partecipante ha potuto scaricare la propria immagine personalizzata dal sito Marlù, come ricordo unico e autentico.

Un progetto, quello partito con l’E-Motion Machine in Calabria e in Campania, che è il naturale proseguimento della collaborazione con Radio Kiss Kiss durante il Festival di Sanremo, dove Marlù aveva portato le sue “Emozioni in Movimento” all’interno di Casa Kiss Kiss, con uno speciale set fotografico dedicato alle emozioni. Ritratti intensi, che hanno creato un mosaico di volti ed espressioni, che durante l’estate di Marlù continuerà ad arricchirsi.

«Con l’E-Motion Machine vogliamo trasformare ogni appuntamento in un momento di autenticità, in cui ciascuno possa esprimersi e portare con sé un ricordo unico.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Dopo l’esperienza di Sanremo, essere parte del Kiss Kiss Way significa per noi continuare a dare forma alle emozioni delle persone, rendendole protagoniste di un racconto collettivo fatto di colori, volti e connessioni vere.»