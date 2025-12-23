Natale solidale: Original Marines sostiene il progetto “Le Muse – Una Casa al Mercato”

- pubblicità -

In occasione del Natale, Original Marines sceglie di affiancare concretamente il territorio e le comunità più fragili, sostenendo con una donazione uno dei progetti promossi da L’altra Napoli in particolare “Le Muse – Una Casa al Mercato”, iniziativa dedicata al contrasto della povertà educativa e alla creazione di nuove opportunità per bambini, adolescenti e famiglie del quartiere di Piazza Mercato, nel cuore di Napoli.

Il progetto “Le Muse” nasce con l’obiettivo di dare vita a un centro educativo polifunzionale, uno spazio di prossimità pensato per accogliere minori e nuclei familiari provenienti da contesti di fragilità sociale ed educativa.

Un luogo sicuro e inclusivo in cui crescere, imparare, condividere esperienze e costruire nuove prospettive per il futuro, attraverso attività educative, culturali, ludiche e di supporto alla genitorialità.

Con questo gesto, Original Marines rinnova il proprio impegno verso i più piccoli, sostenendo realtà che operano quotidianamente per offrire strumenti concreti di crescita, inclusione e riscatto sociale.

Un’attenzione che si traduce in azioni tangibili, capaci di generare un impatto positivo e duraturo nel tempo.

Attraverso questa iniziativa, il brand conferma la volontà di essere parte attiva delle comunità in cui opera, promuovendo un’idea di futuro fondata sull’attenzione alle persone e sul valore dell’educazione come motore di cambiamento.