Original Marines apre al Maximall Pompeii

Original Marines, brand da oltre quarant’anni vicino alle famiglie italiane e punto di riferimento nell’abbigliamento per bambini e ragazzi, inaugura un nuovo store all’interno del centro commerciale MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata: l’innovativo polo di vendita al dettaglio, inaugurato lo scorso 14 dicembre, situato a soli 600 metri dallo storico sito archeologico di Pompei.

Caratterizzato da un design essenziale e moderno – grazie agli arredi in legno che rendono l’ambiente confortevole e accogliente – il concept del nuovo store rispecchia il classico stile Original Marines che, con questo ritorno alle origini, vuole riportare le famiglie italiane alla riscoperta dei suoi colori distintivi come il rosso, il blu ed il bianco: iconiche nuance del celebre logo a stelle e strisce.

Nell’ottica di valorizzare al massimo l’idea di una shopping experience cucita sulle esigenze delle famiglie, inoltre, lo store – che riflette lo stile trendy e colorato della marca – si caratterizza per spazi ampi e perfettamente studiati per aiutare il cliente ad orientarsi nella scelta di capi, calzature ed accessori accuratamente divisi per mood, genere e fasce d’età. Il nuovo Concept, infatti, ideato dall’architetto Conrotto (Conrotto progetti) è caldo e accogliente e contemporaneo, con un look and feel che combina tecnologia e acciaio satinato con contrasto di elementi caldi e accoglienti e pareti materiche. Uno spazio che permette massima flessibilità e modularità, dove sono volute riportare note di colore del brand Rosso e Blu, cuore del brand Original.

“Consolidare le aree geografiche già presidiate è una delle nostre priorità. Ecco perché la presenza di Original Marines, in un contesto orientato al design di qualità e alla riqualificazione urbana della nostra splendida costa, rappresenta oggi un passo davvero significativo oltre che un investimento concreto e tangibile sul nostro territorio.” – commenta Antonio di Vincenzo, Presidente Original Marines che conclude: “Sono convinto che una rete di negozi capillare rappresenti un valore e un punto di forza. Oggi la sfida è proprio riuscire a coniugare il canale online con il retail fisico che, specialmente nel nostro settore, è fondamentale per poter vedere i capi e toccarne con mano la qualità. Ogni punto vendita, compreso questo appena inaugurato, è progettato per offrire un’esperienza d’acquisto esclusiva e una customer experience coinvolgente, dove la migliore offerta incontra le famiglie in uno spazio che valorizza il design e la funzionalità dei nostri prodotti.”