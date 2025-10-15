PalaBarbuto diventa Alcott Arena

- pubblicità -

Una nuova e prestigiosa sinergia tra due eccellenze partenopee prende forma: ALCOTT, brand di punta del Capri Group, annuncia ufficialmente la partnership con la S.S. Napoli Basket, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie A e che oggi è guidata dalla nuova e ambiziosa proprietà americana.

Cuore pulsante dell’accordo è la nascita dell’ALCOTT ARENA: il palazzetto dello sport di Napoli, noto come PalaBarbuto, cambia nome e identità diventando a tutti gli effetti la nuova casa dei tifosi azzurri. Un luogo simbolico che rappresenta l’unione tra sport, territorio e visione imprenditoriale, in un momento storico in cui Napoli torna protagonista nel panorama internazionale, pensata per essere un punto di riferimento non solo per gli appassionati di basket, ma per tutta la città.

“Questa non è solo una sponsorship, ma una vera dichiarazione d’amore per la nostra città. Siamo cresciuti con Napoli nel cuore, e oggi siamo orgogliosi di poter restituire parte di ciò che questa terra ci ha dato. L’ALCOTT ARENA vuole essere un luogo vivo, aperto, capace di far incontrare generazioni diverse sotto il segno della passione sportiva e dell’orgoglio partenopeo. Vogliamo contribuire a rendere il palazzetto un punto di riferimento per lo sport, l’aggregazione e la cultura urbana.” sottolineano Salvatore e Francesco Colella, Amministratori Delegati di Capri Group.

La scelta di affiancare il mondo del basket non è casuale: questo sport, profondamente radicato nella cultura americana, rappresenta da sempre un riferimento estetico e valoriale per il brand ALCOTT. Il recente rebranding del marchio ha infatti visto una forte contaminazione con l’immaginario sportivo d’oltreoceano, che prende forma anche all’interno degli store, dove palloni da basket, immagini iconiche e richiami urban fanno parte integrante dell’esperienza visiva e identitaria del brand: un legame autentico, che trova oggi una naturale espressione nella nascita dell’ALCOTT ARENA.

«È con grande soddisfazione che annunciamo la partnership con Alcott che diventa main sponsor ufficiale della casa del Napoli Basket. Capri Group, azienda leader del settore del settore dell’abbigliamento, a cui fa capo il brand Alcott, ha scelto di legare il proprio nome allo storico nostro impianto. L’ingresso di Alcott, in qualità di Naming Rights del PalaBarbuto, è un ulteriore prova di consolidamento che rafforza la nostra società. Con questo accordo biennale siamo intenzionati, grazie alla gestione del palazzetto, ora nuova Alcott Arena, a far vivere costantemente l’impianto coinvolgendo i nostri tifosi anche attraverso eventi aziendali e sportivi” sottolinea Matt Rizzetta, Presidente Napoli Basket.

Con questa operazione, Capri Group rafforza il suo legame con Napoli, affermandosi non solo come realtà industriale e commerciale di successo, ma anche come protagonista attiva nello sviluppo sociale e sportivo del territorio. La scelta di investire nel basket – uno sport in crescita, dinamico e fortemente legato ai giovani – rappresenta un’ulteriore conferma della volontà dell’azienda di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

La S.S. Napoli Basket, dal canto suo, si prepara a una stagione carica di aspettative, sotto la guida della nuova proprietà americana, con l’obiettivo di consolidarsi ai vertici del campionato italiano di Serie A e di costruire un progetto solido, competitivo e sostenibile nel lungo termine.

Il buon esito dell’accordo di sponsorizzazione tra le parti, è stato favorito grazie anche all’opera di raccordo dell’agenzia Kimedia, nella sua qualità di concessionaria del Napoli Basket.