Pasta Garofalo e Luna Rossa: è l’acqua a dirci chi siamo

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C’è un luogo alle porte di Napoli dove, da oltre due secoli, l’acqua incontra il grano. È Gragnano, patria della pasta, dove Pasta Garofalo produce dal 1789. Qui nasce il legame con Luna Rossa, Official Challenger della 38ª America’s Cup: due realtà apparentemente lontane, ma accomunate da una stessa idea di eccellenza, fatta di rigore, ricerca continua, preparazione e attenzione estrema al dettaglio.

E’ l’acqua a dirci chi siamo

È l’acqua a dirci chi siamo è il concept che accompagna la partnership e ne racconta il significato: per Luna Rossa l’acqua è il campo di regata, l’elemento che mette alla prova ogni scelta progettuale, ogni decisione e ogni manovra; per Pasta Garofalo è il momento della verità, quello in cui la pasta rivela concretamente il proprio carattere, la propria consistenza e la propria tenuta.

A Gragnano, la conoscenza della materia è parte di una cultura produttiva che Garofalo porta avanti da oltre due secoli. È un know-how unico che affonda le radici nel territorio: dalla selezione della semola di grano duro alla trafilatura al bronzo, fino controllo di ogni fase lavorativa. Un’arte fatta di precisione e sensibilità che trova il suo compimento naturale quando la pasta incontra l’acqua in cottura. Lo stesso principio appartiene al mondo della vela: a bordo di Luna Rossa ogni dettaglio tecnico e ogni scelta vengono messi alla prova in mare, in condizioni dinamiche e in continua evoluzione, dove l’esperienza e la tecnologia si convertono in prestazione pura.

È in questa visione comune che la collaborazione tra Pasta Garofalo e Luna Rossa va oltre il concetto di sponsorizzazione. È l’incontro tra due eccellenze legate a doppio filo all’identità italiana, capaci di valorizzare l’eccellenza del territorio su scala globale.

Nuovo packaging dedicato a fine settembre

Il primo segno concreto della partnership arriverà sugli scaffali da fine settembre, con il lancio del nuovo packaging dedicato a Luna Rossa. Le confezioni delle tre referenze più rappresentative della gamma – Spaghetti, Penne e Fusilli – saranno protagoniste di un restyling grafico che celebra l’incontro tra Pasta Garofalo e Luna Rossa, con la presenza dei rispettivi loghi. Il nuovo design manterrà la caratteristica confezione trasparente, da sempre tratto distintivo di Pasta Garofalo e della sua idea di qualità: mostrare il prodotto per quello che è, lasciando che sia la pasta, il suo colore e la sua consistenza a raccontarne immediatamente il carattere.

Il packaging diventa così il primo punto di contatto tra la partnership e il pubblico, portando il racconto di Luna Rossa dalla scena della competizione alla quotidianità e, idealmente, dal Golfo di Napoli alla tavola. La presenza dei due loghi sulla confezione rende visibile l’incontro tra due mondi e due modi di intendere l’eccellenza: da una parte la storia, il territorio e il sapere produttivo di Pasta Garofalo, dall’altra la ricerca tecnologica, la precisione, la preparazione e la tensione alla performance che contraddistinguono Luna Rossa.

La collaborazione è stata ufficialmente celebrata a Napoli con un attesissimo evento di presentazione del nuovo packaging giovedì 24 settembre, ospitato nel prestigioso Circolo del Remo e della Vela Italia. Istituzione storica e punto di riferimento della vela italiana, il Circolo si è fatto promotore dell’evento nelle acque partenopee ed è lo yacht club che rappresenta Luna Rossa nella sfida alla 38^ America’s Cup. Questo segna l’inizio di un percorso strategico e territoriale che culminerà nel 2027, quando il Golfo di Napoli diventerà lo spettacolare teatro delle regate ufficiali di Coppa America.

Massimo Menna

«Il packaging è il primo modo attraverso cui questa collaborazione entra nella quotidianità delle persone. Per questo abbiamo voluto che il nuovo design non fosse semplicemente celebrativo, ma rendesse visibile il dialogo tra Pasta Garofalo e Luna Rossa, esprimendo al tempo stesso la nostra identità e i valori che condividiamo: ricerca, precisione e attenzione alla performance. Abbiamo scelto di mantenere uno degli elementi che da sempre ci contraddistingue, la trasparenza, che permette di vedere la pasta e riconoscerne a colpo d’occhio il colore, la consistenza e il carattere.

Il nuovo packaging diventa così un punto di incontro tra la nostra storia, il nostro territorio e il nostro sapere produttivo e una realtà come Luna Rossa, che fa della ricerca e della performance i propri valori distintivi. È un packaging che racconta una collaborazione, ma soprattutto racconta ciò che siamo e il modo in cui guardiamo al futuro.» Massimo Menna, Amministratore Delegato, Pastificio Lucio Garofalo.

Max Sirena

«Vedere il nome Luna Rossa sulla confezione dei prodotti Garofalo fa un certo effetto. La pasta è sinonimo di Italia e quella Garofalo di eccellenza; quindi, l’accostamento con il team ci fa molto piacere», dice Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. «Una squadra velica e un pastificio sono realtà differenti, ma condividono lo stesso approccio, fatto di innovazione, passione e spirito di squadra. Essere poi a Napoli, in vista della 38^ America’s Cup, dà a questa collaborazione un sapore speciale».

Dalla terra all’acqua, dalla pasta alla vela, Pasta Garofalo e Luna Rossa condividono così un percorso fondato sulla stessa spinta all’eccellenza. Perché preparazione, esperienza e capacità di leggere ciò che accade contano quando arriva il momento di metterle alla prova.