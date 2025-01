Premio comunicazione disabilità, mercoledì 29 Fondazione Banco di Napoli

- pubblicità -

Disabilità, inclusione sociale, accessibilità, i temi; favorire il cambiamento e la formazione di un’adeguata cultura sulla disabilità, gli obiettivi. Giovanni Sica per il miglior articolo e Daniela Rocca per il miglior contenuto web, sono i vincitori del “Premio sulla comunicazione sulla disabilità”, ideato da Paolo Colombo, garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, sostenuto dall’ordine dei giornalisti della Campania, il TGR Campania e dalla Fondazione Banco di Napoli.

Mercoledì 29 gennaio alle 11:30 a Palazzo Ricca, Via dei Tribunali, 213, la premiazione. Partecipano: l’avvocato Paolo Colombo, il Presidente Orazio Abbamonte, la Presidente del Corecom Carola Barbato, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, il Direttore del TGR Campania Oreste Lo Pomo e il Coordinatore del CdL Magistrale in Comunicazioneall’Università di Napoli Federico II Lello Savonardo.

Giovanna Sica, per la categoria “Miglior articolo giornalistico”, ha vinto con il pezzo “Benvenuti, Lucignoli!” perché raccogliendo e divulgando le voci de “La Scugnizzeria”, ha saputo ispirare nei lettori la fiducia verso un modello di società più inclusivo. Daniela Rocca, per la categoria “Miglior contenuto web e social”, ha vinto con il video “Stella nella notte”, perché con il suo progetto ha saputo divulgare la quotidianità della disabilità, esaltando il valore sociale dell’inclusione.

«Sono fermamente convinto dell’importanza della comunicazione come fattore di inclusione per le persone con disabilità, – commenta Colombo – per questo motivo ho ideato il premio sulla comunicazione sulla disabilità. Un modo per promuovere il cambiamento, migliorare la formazione, diffondere un’adeguata cultura della disabilità».

Il premio infatti mette al centro i temi della disabilità, dell’inclusione sociale e dell’accessibilità, e viene assegnato a chi, attraverso la propria attività giornalistica o di scrittura o di produzione editoriale, si sia particolarmente distinto nel produrre inchieste, redigere articoli, testi, pubblicazioni di ogni genere, servizi, programmi radiofonici o televisivi, opere letterarie, contenuti per il web, prodotti video, reportage fotografici e podcast.