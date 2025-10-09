Primadonna Collection apre in via Luca Giordano

- pubblicità -

Situato in Via Luca Giordano, in un’area pedonale strategica per lo shopping, il promo store PRIMADONNA COLLECTION a Napoli sarà inaugurato il prossimo 15 Ottobre.

56 mq di area vendita; 80 mq deposito; 80 m-lineari espositivi sugli arredi perimetrali e nuovo layout, presente ad oggi anche negli store di Roma, Bari e Monza.

Arredi interamente in plex specchio e vetro, dotati di led integrati con estrema versatilità nell’esposizione. Grande impatto visivo con luce e superfici specchiate che fanno risaltare i prodotti esposti, rendendo magica la shopping-experience firmata Primadonna Collection.

LE COLLEZIONI, I MUST-HAVE DI STAGIONE & LA SCARPA ICONA DEL BRAND

I must-have per la prossima stagione invernale vedono come protagonisti assoluti décolleté e stivali.

Per l’estate invece domineranno sandali con tacco e flat, icone senza tempo di femminilità… e tanta comodità.

Sono loro le vere icone Primadonna Collection: le décolleté, disponibili in design diversi per materiali e forme, per soddisfare gusti ed esigenze di ciascuna donna.

Per il 25° anniversario tornano in chiave contemporanea: un mix irresistibile di glamour e stile, presentando nuove textures, colori bold e dettagli ricercati, da vera Primadonna.

LA SCELTA DI HELENA PRESTES

La collaborazione tra Primadonna Collection ed Helena Prestes è un esempio di sinergia di successo.

La modella, arrivata in Italia con l’ambizione di affermarsi nel settore, ha trovato in Primadonna Collection il partner ideale nel momento in cui il brand stava evolvendo la propria strategia di comunicazione in un’ottica dal respiro più internazionale.

La scelta della Prestes è stata guidata dalla sua attitude, dal suo carattere grintoso, dalla determinazione e dalla sua innata eleganza – qualità che rispecchiano fedelmente il DNA e l’essenza del marchio pugliese.

Questa solida relazione è stata avviata in un contesto complesso (durante il periodo COVID- 19), una sfida che la partnership ha superato, portando un messaggio positivo di femminilità ed eleganza nelle campagne pubblicitarie nazionali. A conferma di questo successo, Helena Prestes è stata riconfermata come testimonial per la campagna Adv Autunno/Inverno 2025/2026