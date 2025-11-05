Prodotti Sole365 da oggi anche su Amazon

- pubblicità -

Amazon annuncia una nuova collaborazione con Sole365, grazie alla quale i clienti residenti in 55 codici postali di Napoli, Salerno e delle aree limitrofe potranno acquistare su amazon.it/Sole365 un’ampia selezione di prodotti locali di alta qualità.

Il servizio sarà progressivamente esteso ad altre zone della Campania nei mesi a venire.

L’assortimento di Sole365 comprende oltre diecimila prodotti, offrendo la possibilità di effettuare una spesa online completa: dai freschi alla cura della casa. Tra le categorie disponibili figurano prodotti a marchio Selex, frutta e verdura, carne, pesce e frutti di mare freschi, oltre a prodotti senza glutine, senza lattosio e vegani. Non mancano articoli per la colazione, birre e alcolici, così come proposte dedicate al mondo dell’infanzia, agli animali domestici e alla cura della casa.

Il forte legame con il territorio in cui opera Sole365 lo si ritrova anche nell’ampio assortimento di prodotti regionali di qualità.

Il nuovo servizio con Sole365 espande ulteriormente l’offerta per la spesa quotidiana su Amazon dei clienti italiani, che oggi possono acquistare prodotti freschi in modo rapido e conveniente nelle città di Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino, Bologna e aree limitrofe su Amazon Fresh, e nelle città di Genova, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe. I clienti di tutta Italia possono inoltre trovare su Amazon.it un’ampia selezione di prodotti per la spesa e per tutti i giorni a prezzi competitivi.

Sole365, insegna del Gruppo Megamark, socio di riferimento del Gruppo Selex per la Campania, ha inaugurato il suo primo supermercato nel 2013 e oggi conta oltre 100 punti vendita in tutta la Campania. Grazie al modello commerciale “Every Day Low Price”, garantisce prezzi bassi 365 giorni l’anno, offrendo ai clienti libertà di scelta e convenienza quotidiana. L’impegno costante di Sole365 è restare al fianco del cliente, per un’esperienza di spesa semplice e serena in linea con la sua promessa: “La spesa. Tranquilli”.

“Ciò che accomuna Sole365 e Amazon è l’impegno nel garantire a tutti i clienti un’esperienza d’acquisto che unisca convenienza e qualità”, ha dichiarato Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. “Questa collaborazione, parte della strategia omnicanale avviata da Selex Gruppo Commerciale, rappresenta per noi l’opportunità di offrire l’eccellenza dei nostri prodotti ai clienti Amazon nell’area di consegna coperta, oltre a un importante riconoscimento del percorso intrapreso finora e della nostra missione: valorizzare non solo l’esperienza del cliente, ma anche il territorio e le persone, integrando piattaforme e modelli di servizio complementari per rispondere a ogni esigenza del cliente”.

“La collaborazione con un partner di fiducia come Sole365 riflette la nostra volontà di offrire ai clienti di Napoli, Salerno e delle aree circostanti un’esperienza di acquisto sempre più ricca e stimolante”, ha dichiarato Christophe Benoist, Head of Grocery Partnership di Amazon Italia e Francia. “Sole365 è sinonimo di qualità, autenticità e impegno costante nel garantire una spesa semplice, comoda e conveniente. Siamo entusiasti di accoglierlo su amazon.it/supermercato e di far conoscere la sua ampia offerta a un numero sempre maggiore di clienti”.

I clienti Amazon residenti nei 55 codici postali coperti dal servizio a Napoli, Salerno e aree limitrofe possono ricevere comodamente la propria spesa in giornata (per ordini effettuati entro le due ore precedenti alla fascia di consegna), sette giorni su sette. Grazie alla capillare rete di Sole365 formata da oltre 100 punti vendita in Campania, lo store Sole365 su Amazon.it prevede l’estensione del servizio di spesa online in tutte le province della Regione nei mesi a venire.

L’ordine minimo è di 30€ e i clienti possono scegliere l’orario desiderato in finestre di consegna di 2 ore (senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 120€ e con un costo di 5€ per ordini tra 30€ e 119.99€). È inoltre possibile pianificare le consegne fino a otto giorni in anticipo.

Il nuovo servizio di consegna della spesa con Sole365 è disponibile per tutti i clienti residenti nelle aree coperte, inclusi coloro non iscritti a Prime. In occasione del lancio, sarà possibile usufruire di una offerta dedicata: 10€ di sconto a fronte di una spesa minima di 100€ per i nuovi clienti. Per verificare i termini e condizioni dell’offerta e per maggiori informazioni sul servizio e sulla copertura nel CAP di interesse, visita amazon.it/Sole365.