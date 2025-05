Scott McTominay per Carpisa

- pubblicità -

Nel viaggio, come nello sport, a fare la differenza sono la determinazione, la capacità di adattarsi, la forza con cui si affrontano le sfide.

È proprio da questa sintonia di valori che prende forma la collaborazione tra Carpisa e Scott McTominay, fuoriclasse del centrocampo, colonna della SSC Napoli e punto di riferimento della nazionale scozzese, scelto come nuovo volto della linea valigeria, con un focus sulla nuova valigia Flexitech™.

McTominay incarna perfettamente le qualità chiave della linea: resistenza, affidabilità e flessibilità. Sul campo è un atleta solido, instancabile, capace di reggere i contrasti più duri e di adattarsi con lucidità ai ritmi del gioco. La stessa filosofia alla base di Flexitech™, progettata per accompagnare ogni tipo di viaggio con sicurezza e durata nel tempo. Una valigia pensata per chi si muove senza fermarsi, per chi si adatta ma non si piega.

Flexitech™ è la nuova frontiera della valigeria Carpisa. Realizzata con un materiale innovativo e in fase di brevetto, ottenuto da polipropilene riciclato e fibre di paglia, unisce resistenza, flessibilità ed ecosostenibilità. Il guscio, progettato con una struttura a canali verticali, assorbe gli urti e mantiene la forma anche nelle condizioni più dinamiche.

Con questo nuovo progetto, al via da maggio, Carpisa rafforza il suo legame con il mondo dello sport, scegliendo un protagonista che interpreta perfettamente la propria visione: creare prodotti di qualità, pronti a resistere alle sfide del tempo e dello spazio. Perché ogni viaggio, come ogni partita, richiede strategia, tenuta e alleati affidabili.