Si torna a scuola con i prodotti Colourbook SSC Napoli

Il Napoli ha trionfato nel suo quarto scudetto, e per celebrare questo straordinario successo, Colourbook scende in campo con una nuova ed iconica linea di prodotti, per il Back to School 2025-26, dedicata a tutti i tifosi azzurri, grandi e piccini.

Oltre alla già famosa linea SSC Napoli, che include penne, matite, quaderni, astucci, zaini (quest’anno corredati anche da una comoda borraccia in omaggio) e da zainetti per il tempo libero, Colourbook ha creato una linea commemorativa per festeggiare il quarto successo della squadra partenopea, davvero unica e che farà felice i sostenitori del Napoli con la collezione Ag4in, pensata per rendere il ritorno a scuola un momento speciale e all’insegna della passione azzurra.

La collezione Ag4in presenta, infatti, una serie di prodotti esclusivi, tra cui quaderni, sacca sportiva, temperamatite, mini-valigetta, planner settimanale, righello e astuccio, tutti riportano con orgoglio il logo Ag4in, simbolo del nuovo traguardo raggiunto dai ragazzi di Conte.

Best seller della linea è il nuovo Diario scuola Ag4in 2025/2026, che si distingue dal classico per l’inserimento di grafiche commemorative e stickers esclusivi del 4°scudetto.

Questo diario racchiude tutto ciò che serve per affrontare l’anno scolastico con autentico spirito da tifoso: dal calendario delle partite, ai quiz, alle curiosità, con un ampio spazio per le note personali. Gli interni sono completamente personalizzati, per rendere ogni pagina un omaggio ai Campioni d’Italia. Un prodotto 100% Made In Italy, più di un semplice diario, il compagno ideale per ogni tifoso azzurro!

Altra novità per gli appassionati del SSC Napoli, è il Mini zaino, che combina praticità e stile. Questo zainetto mantiene tutte le caratteristiche di uno zaino standard, rendendolo l’accessorio ideale per ogni occasione. Dotato di spallacci regolabili, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di attività, sia che si tratti di un viaggio, di una gita fuori porta o semplicemente di un’uscita in città. La comoda tasca anteriore è perfetta per avere a portata di mano tutto l’essenziale.

In fine, c’è il fantastico Zaino rigido 3D di Colourbook, a forma di maglia della squadra SSC Napoli. Originale, ma anche estremamente funzionale, può contenere tutto il necessario per una giornata all’aria aperta, come il portapranzo, la borraccia e anche tanti giochi. Nonostante la sua forma particolare, il design leggero con schienale super imbottito e spallacci regolabili assicura un comfort eccezionale.

