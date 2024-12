Squisito Eventi per Na2500

- pubblicità -

E’ iniziato ufficialmente il compleanno di Napoli per i suoi 2500 anni, che saranno celebrati da oggi a tutto il 2025 con incontri istituzionali e privati.

Squisito Eventi società napoletana che organizza eventi fieristici nel settore food e turistico alberghiero, in particolare con Tuttopizza (dal 19 al 21 maggio 2025) e Tuttohotel (dal 20 al 22 gennaio 2025) entrambe alla Mostra d’Oltremare di Napoli, non poteva ignorare l’importanza dell’avvenimento e con un pool di imprese e istituzioni culturali, italiane e straniere, grazie al progetto ideato dal Napoli Basket ha preso parte attiva al momento storico, che ha dato il via alle celebrazioni.

Con la presentazione ufficiale al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) il progetto “Eterna Neapolis”, ha iniziato le celebrazioni della città con due iniziative il 21 e il 22 dicembre: una nuotata celebrativa, dal Circolo Canottieri al Castel dell’Ovo (con le uniche medaglie olimpiche del nuoto femminile di fondo Martina Grimaldi, Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci, e l’olimpionico greco Apostolos Tsagkarakis), e una divisa speciale realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti che il Napoli Basket indosserà in occasione del derby contro Scafati, alla Fruit Village Arena.

Il legame storico con la Grecia dalla fondazione di Neapolis, uno dei principali centri della Magna Grecia, ad oggi, è stato sottolineato come parte centrale degli eventi, come racconto che accomuna le culture contemporanee, dall’arte classica e narrativa del passato, fino al reinterpretare simboli e storie relative alla mitologia e alla cultura di Napoli, come tributo alle radici greco romane della città.

“Il nostro impegno nel settore fieristico con manifestazioni di interesse turistico e ricettivo con un focus specifico sulla gastronomia e le tradizioni campane si sposa perfettamente con l’avvio delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città di Napoli, per questo motivo abbiamo voluto prendere parte ad un appuntamento così importante al quale daremo seguito con ulteriori iniziative nel corso dell’anno. Infatti già alla prossima edizione di Tuttohotel a gennaio 2025, lanceremo un contest che premierà, al trascorrere dell’anno, in ambito Tuttohotel Awards 2026 le strutture ricettive che avranno dato maggior lustro a questo importante anniversario della città” dichiara Raffaele Biglietto, direttore di Tuttopizza e Tuttohotel. Il progetto “Eterna Neapolis” dunque si prospetta come un input iniziale di grande valore, uno sprone a fare tanto di più, dando vita a mille declinazioni, come ha dichiarato Gianluca Pirro, amministratore della Squisito Eventi – “Appena abbiamo saputo che Napoli Basket si stava adoperando per le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli, per la Squisito Eventi è stata una scelta dovuta, un orgoglio e un dovere partecipare alle celebrazioni per la nostra città, capitale mondiale della pizza e della cultura millenaria dell’accoglienza”.