La SSC Napoli rinnova la partnership con Caffè Toraldo, la storica torrefazione napoletana, che dura già da tre anni. Questo accordo si rafforza ulteriormente e conferisce all’azienda il titolo di Official Coffee Partner del Napoli per le prossime tre stagioni. Un’ intesa importante, tra due realtà del territorio campano, che mira a creare valore condiviso, e anche il tempismo è perfetto, considerando che il Napoli è attualmente primo in classifica.

A tal proposito, Marco Simonetti, AD di Caffè Toraldo, commenta: “Il nostro primo valore è la napoletanità. Il caffè è indissolubilmente legato al territorio da cui proviene, e le sue origini sono profondamente connesse a Napoli. Qui, più che altrove, il caffè è diventato un vero e proprio rito sociale: i napoletani lo hanno trasformato in un momento di incontro e condivisione, parte integrante della loro vita quotidiana. Allo stesso modo, il calcio rappresenta un simbolo identitario della città, capace di unire le persone con la stessa intensità e passione”.

Il legame con il cacio per Caffè Toraldo è chiaro: in occasione del terzo scudetto, l’azienda, infatti, ha dedicato a Maradona la miscela “D10S” in edizione limitata, celebrando così il nome di Diego Armando Maradona e la conquista del terzo scudetto del Napoli. La partnership si inserisce nelle tante attività previste sul territorio e per il territorio napoletano.

Caffè Toraldo è la storia autentica dell’espresso napoletano, nata oltre 50 anni fa dalla visione della famiglia Simonetti. Tutto inizia nel Rione Sanità, dove i fratelli Angelo, Giuseppe e Mario, insieme alla madre Maddalena Toraldo, crearono una piccola torrefazione. Da icona dei bar di Napoli a brand di fama nazionale e internazionale, con una produzione all’avanguardia, l’azienda, oggi alla terza generazione, mantiene vivo il suo sapere artigianale. Materie prime d’eccellenza, legame profondo con Napoli, sincerità nei rapporti e un’incessante ricerca della perfezione nella torrefazione: la famiglia Simonetti resta fedele ai valori di sempre, guardando al futuro.