Tile Italia dedica servizio a Baiano Casa

La prestigiosa rivista TILE ITALIA ha dedicato un intero speciale ad una delle grandi eccellenze nazionali, l’azienda campana Baiano Casa.

Con i suoi quattro numeri annuali, la rivista italiana più diffusa, letta e apprezzata nell’ambito del design di pavimenti e rivestimenti, del trattamento dei materiali e delle finiture di interni ha voluto celebrare la factory di Quarto, in provincia di Napoli, con lo speciale intitolato “Baiano Casa: 60 anni di visione e passione”.

La testata del Kairos Media Group – che pubblica anche MaterialiCasa Magazine, dedicato al mondo della progettazione architettonica – ha voluto raccontare l’azienda campana, a cui è stato recentemente consegnato il prestigioso riconoscimento CONFINDUSTRIA CERAMICA DISTRIBUTOR AWARD 2024.

Il Made in Campania ha, infatti, trionfato recentemente al CERSAIE 2024 di Bologna, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura: Baiano Casa è stata premiata come miglior distributore italiano di ceramica.

Consegnato nelle sale del Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna, il premio Confindustria Ceramica Distributor Award ha celebrato i migliori quattro distributori internazionali del settore ceramico: sono stati premiati – accanto all’Italia con l’azienda Baiano – anche i migliori distributori di Germania, Austria e Francia.

L’azienda “Fratelli Baiano Srl – Baiano Casa” di Quarto è stata fondata nel 1965 ed è oggi caratterizzata da uno showroom di oltre 3.000 mq e conta 35 dipendenti: l’azienda flegrea celebrerà nei prossimi mesi i suoi primi 60 anni di attività, durante i quali i fratelli Franco e Antonio Baiano hanno costruito importanti partnership con il settore ceramico italiano – tra competenza e professionalità – nel segno della tutela e della valorizzazione del “Made in Italy”.