Torna il Caffè del Birbantello di Caffè Borbone

Caffè Borbone ha lanciato una speciale edizione di Il Caffè del Birbantello, caratterizzata da cinque nuove scatole di caffè in cialda decorate con i disegni dei bambini che hanno partecipato all’edizione 2024 del progetto.

Questo progetto sociale, avviato a Napoli da Caffè Borbone, ha coinvolto quest’anno bambini e ragazzi di tutta Italia. L’obiettivo dell’iniziativa era promuovere l’espressione artistica in un contesto inclusivo, coinvolgendo circa 700 giovani partecipanti. Le loro creazioni artistiche sono state valorizzate imprimendole sulle scatole delle cialde di caffè.

Cinque diverse Onlus sparse per varie città italiane hanno collaborato a questa iniziativa, chiedendo ai bambini di esprimere la loro creatività realizzando un disegno basato sul tema degli “Eroi quotidiani”.

Questi eroi rappresentano figure della vita di tutti i giorni che, secondo l’immaginario dei bambini, incarnano modelli positivi e autentici in grado di ispirare e sostenere.

L’iniziativa ha previsto la realizzazione di laboratori ludico-formativi, grazie ai quali si è cercato di stimolare la socializzazione tra i giovani partecipanti, favorendo la creatività e sottolineando l’importanza della collaborazione. Durante questi laboratori, i bambini sono stati incoraggiati a pensare a chi fossero per loro gli eroi della vita quotidiana e a raffigurarli attraverso disegni pieni di colore e fantasia. Queste attività hanno evidenziato come, per molti dei piccoli artisti, gli eroi si trovano spesso dentro la propria famiglia. Ad esempio, Maya ha disegnato la sua “superfamiglia,” immaginata con poteri speciali per sostenerla e proteggerla. Dafne ha scelto di rappresentare la sua super mamma durante un momento di difficoltà, evidenziandone il ruolo di sostegno emotivo e pratico.

Anche Malak ha voluto celebrare un membro della famiglia, disegnando sua sorella e nominandola “l’eroina della pace,” evidenziando probabilmente la sua capacità di portare serenità e armonia nella loro vita quotidiana. Altri bambini hanno scelto di rappresentare i loro papà come eroi, spesso con riferimenti simbolici come il numero 10, tipico dei capitani nelle squadre sportive. Alcuni partecipanti hanno esteso il concetto di eroe includendo anche gli animali domestici, come Nora che ha disegnato il suo cane Taco. Infine, c’è chi ha raffigurato il proprio amico del cuore, riconoscendo l’importanza dei legami di amicizia come parte integrante degli eroi della loro quotidianità.

I disegni presentati in occasione dell’iniziativa sono stati attentamente valutati da una giuria composta da esperti nel campo della creatività e dell’arte. Tra i membri della giuria vi erano anche due ambassador di Caffè Borbone, figure di spicco nel loro rispettivo settore. Filippo Della Vite, promettente talento dello sci alpino italiano, è noto per la sua capacità di integrare creatività e tecnica nello sci, dimostrando come l’arte possa esprimersi anche attraverso discipline sportive.

Nicolò Canova, invece, è un rinomato artista e illustratore, riconosciuto per la sua abilità di individuare e valorizzare le vere impronte artistiche nelle opere, anche quelle di dimensioni più ridotte come i disegni dei bambini. Dopo una fase preliminare, durante la quale sono state esaminate 25 proposte creative, la giuria ha selezionato cinque disegni che oggi rappresentano una special edition. Questa collezione è disponibile sia nei punti vendita specializzati in caffè che sull’eCommerce ufficiale di Caffè Borbone. I giovani partecipanti, autori delle opere selezionate, sono stati premiati in due grandi città italiane: Milano e Napoli.

In particolare, le cerimonie di premiazione si sono svolte in luoghi prestigiosi come il Teatro alla Scala di Milano e le Officine del Teatro San Carlo di Napoli, contesti che hanno reso gli eventi ancora più speciali. Parallelamente alla premiazione, Caffè Borbone ha effettuato una donazione significativa a diverse associazioni impegnate nelle attività formative per l’anno successivo. Questo gesto è mirato a sostenere iniziative educative che combattono l’abbandono scolastico, evidenziando l’impegno dell’azienda nel promuovere la continuità educativa e il benessere dei ragazzi. Caffè Borbone, peraltro, è da 25 anni un brand che si dedica a celebrare l’autenticità delle persone e la semplicità del gesto di bere un caffè.

Questa iniziativa in particolare pone l’accento sull’importanza di riconoscere e valorizzare gli “Eroi di tutti i giorni”, persone comuni che, con il loro impegno e la loro generosità, rappresentano un esempio positivo per chi le circonda. Massimo Renda, presidente e fondatore di Caffè Borbone, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il progetto “Caffè del Birbantello”.

Ha sottolineato come il tema degli eroi quotidiani abbia contribuito a instillare nei giovani partecipanti un senso di appartenenza alla famiglia, alla città e ai propri amici, aspetti cruciali nel loro percorso di crescita personale. Renda ha voluto inoltre elogiare il lavoro delle cinque Onlus coinvolte nell’iniziativa, osservando da vicino come queste associazioni riescano a migliorare concretamente le condizioni di vita dei bambini e delle loro famiglie attraverso azioni incisive. Le attività delle Onlus spaziano dal semplice supporto nei compiti scolastici pomeridiani all’organizzazione di laboratori formativi che hanno il potenziale di trasformare significativamente il futuro dei più piccoli. La loro opera dimostra come un sostegno adeguato può fare davvero la differenza nella vita dei bambini, contribuendo al miglioramento delle loro condizioni quotidiane.

Il progetto ha ricevuto la Menzione Speciale Green Economy Award 2024, il riconoscimento che premia le aziende eccellenti nella sostenibilità ambientale e sociale. Le Onlus coinvolte, che operano tutte in aree marginalizzate delle rispettive città e, con le loro attività quotidiane, supportano i bambini e le loro famiglie, sono cinque. 1) Fondazione Rione Sanità che, con l’Istituto Federico Ozanam, opera nel cuore del Rione Sanità a Napoli e segue con attività didattiche i bambini del quartiere dall’asilo nido fino alle scuole elementari. 2) Gammazita, associazione culturale e di promozione sociale impegnata nella riqualificazione urbana e nella promozione di processi di aggregazione sociale del quartiere San Cristoforo a Catania. 3) Sermig, progetto che si sviluppa all’Arsenale della Pace, e lavora su attività educative e sociali su minori a rischio emarginazione a Torino. 4) Mission Bambini, una fondazione che da oltre 20 anni si occupa di infanzia a 360 gradi con particolare focus sul contrasto alla povertà educativa nella città di Milano. 5) L’impronta, cooperativa sociale che si occupa di minori, famiglie e di disabilità nella città di Bergamo.

Questa iniziativa di Caffè Borbone non solo ha dato voce ai piccoli artisti, ma ha anche messo in risalto il valore delle relazioni e della comunità, promuovendo al contempo il brand attraverso un progetto di forte impatto sociale.