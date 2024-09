Una Vela di Giancarlo Siani in giro per Casalnuovo

- pubblicità -

«Non ci toglierete mai la memoria di Giancarlo Siani, con la sua morte è stato tracciato un solco e si è creata una rete straordinaria di persone perbene. Per questo è stato posizionato un banner con il suo volto in Piazza Siani. Una piazza morta, ma ricordiamo che non è morta la memoria di Giancarlo».

Questo il messaggio di un anonimo su una nota pagina di informazione locale, Casalnuovo Aut. Da lunedì mattina, 23 settembre, un Camion Vela con l’immagine di Giancarlo Siani ha iniziato a circolare per Casalnuovo di Napoli per ricordare il giorno in cui il giovane giornalista è stato assassinato.

«I giornalisti vengono minacciati tutt’oggi, nei modi più subdoli e talvolta questo avviene sotto gli occhi della politica che si gira dall’altro lato – si legge nel comunicato dell’organizzatore affidato ai social – Così facendo però si da libero spazio a persone senza scrupoli abituate a sfruttare il prossimo, ad arricchirsi a danno della comunità con abusi e prepotenze, a far leva sulle debolezze di chi non sa difendersi».

Il Camion Vela di Siani sarà in città fino a giovedì 26 settembre, è partito ieri mattina dall’Istituto Siani di Casalnuovo: «Ragazzi, approfittatene. Credete nelle vostre capacità ed impegnatevi per il vostro territorio».

La tappa successiva è stata nei pressi di Piazza Municipio e poi diretti alla Tenenza dei Carabinieri ed alla Compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo per ricordare l’eccellente lavoro svolto sul territorio dove pochi mesi fa è stata sgominata una piazza di spaccio in una zona delicata della città.

Infine il ringraziamento al Commissariato della Polizia di Stato di Acerra, alle Procure di Nola e Napoli, alla Prefettura, alla Dia, all’Ordine dei Giornalisti della Campania ed al Sindacato dei Giornalisti: «Non riusciamo ad essere davanti alla vostra sede ma a tutti voi va il nostro sentito ringraziamento per quanto fate ogni singolo giorno».

«Grazie a questa rete straordinaria sono stati fatti passi in avanti nella lotta alla mafia, alla mentalità camorristica, agli arroganti, ai prepotenti, a chi si crede Dio – si legge nel comunicato dall’organizzatore – Ho affidato questo messaggio a Casalnuovo Aut, una nota pagina di informazione locale. Il messaggio è anonimo perché associare qualsiasi nome a Giancarlo Siani sarebbe sbagliato. Mi sento un granellino di sabbia al cospetto di chi si è battuto fino all’ultimo per la verità. Inoltre questa iniziativa non è fatta per scopi propagandistici, politici o per visibilità. Un volto coperto è l’immagine perfetta per dire che quanto contenuto in questo messaggio è il pensiero di una comunità e non di un singolo. La comunità di Casalnuovo di Napoli ricorda Giancarlo Siani e ringrazia la rete straordinaria di persone ed istituzioni poste a tutela della libertà, dei giornalisti e dei cittadini – e conclude – Giancarlo Siani vive, la sua memoria non morirà mai».