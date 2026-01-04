UrbanLinked arriva a Napoli: la nuova piattaforma che unisce informazione locale e networking professionale

- pubblicità -

Napoli si conferma una delle città più vivaci e creative del panorama italiano. In questo contesto nasce UrbanLinked, la nuova piattaforma digitale che integra informazione territoriale e networking professionale, con l’obiettivo di valorizzare le energie urbane e connettere persone, imprese e comunità digitali.

Il progetto coinvolge le principali Gazzette metropolitane – tra cui Gazzetta di Napoli – e introduce un modello innovativo che unisce editoria locale e LinkedIn, creando un ecosistema capace di amplificare la voce dei territori.

Napoli al centro di una rete editoriale nazionale

UrbanLinked parte da tre città simbolo: Milano, Roma e Napoli. La scelta di includere Napoli fin dalla fase iniziale non è casuale: la città rappresenta un laboratorio unico di creatività, cultura, innovazione sociale e imprenditorialità emergente.

La Gazzetta di Napoli, con la sua attenzione alle dinamiche urbane, culturali ed economiche del territorio, diventa uno dei pilastri di questa nuova rete editoriale.

Un ponte tra informazione e professionisti

L’integrazione con LinkedIn permette a UrbanLinked di trasformare le notizie locali in contenuti capaci di raggiungere community professionali qualificate. Questo significa:

Maggiore visibilità per imprese, startup e professionisti napoletani

Diffusione più ampia delle iniziative culturali e sociali del territorio

Possibilità di creare connessioni e collaborazioni attraverso il networking digitale

Un nuovo modo di raccontare Napoli, non solo come città, ma come ecosistema di talenti

UrbanLinked non è solo un progetto editoriale: è una piattaforma che mette in relazione persone, idee e opportunità.

Perché UrbanLinked è importante per Napoli

Napoli vive una fase di forte trasformazione, tra rigenerazione urbana, turismo culturale, crescita imprenditoriale e nuove forme di creatività. UrbanLinked contribuisce a questo percorso offrendo:

Uno spazio digitale dedicato alle storie del territorio

Un canale professionale per valorizzare competenze e progetti locali

Una rete nazionale che collega Napoli alle altre grandi città italiane

Un modello editoriale moderno, partecipativo e orientato al futuro

Conclusione

Con UrbanLinked, Napoli entra in una nuova dimensione della comunicazione digitale: più connessa, più visibile, più integrata nel panorama professionale nazionale. La Gazzetta di Napoli diventa così non solo testata giornalistica, ma nodo strategico di una rete che unisce informazione, identità urbana e networking.

UrbanLinked è appena nato, ma ha già un obiettivo chiaro: raccontare le città italiane attraverso le loro comunità.