WebGas.net, partnership con Iginio Massari

WebGas.net, specializzata nella gestione avanzata di campagne Google Ads e strategie di performance marketing, celebra la collaborazione con Iginio Massari, maestro indiscusso della pasticceria italiana e brand di riferimento nel panorama del luxury food italiano e internazionale.

La collaborazione, avviata con successo nel corso del periodo natalizio, uno dei

momenti più strategici e complessi per il brand, rappresenta un progetto ad altissimo valore strategico, caratterizzato da obiettivi ambiziosi, tempistiche serrate e una forte pressione competitiva sul mercato digitale.

WebGas.net supporta il team Iginio Massari nella gestione, ottimizzazione e scalabilità delle campagne di Performance Marketing su Google Ads, contribuendo in modo significativo al presidio e all’aumento delle performance in uno dei periodi più delicati dell’anno per il brand.

L’intervento dell’agenzia si è distinto per un approccio data-driven, altamente specializzato, capace di coniugare le esigenze di un brand storico come quello di Iginio Massari, di assoluta eccellenza e tradizione nel panorama dell’artigianalità, con le dinamiche competitive del marketing digitale.

Nicola Massari ha commentato:

«ad ogni campagna stiamo osservando un approccio più aggressivo e competente della nostra concorrenza ed è evidente che il nostro brand abbia bisogno di un approccio analitico, basato su dati reali e soprattutto ben interpretati, approccio che WebGas sta interpretando in maniera encomiabile. Direi che l’obbiettivo è stato raggiunto. La campagna 2025 é stata davvero eccellente e gli sforzi sia off line che on line hanno premiato le vendite.»

In un contesto caratterizzato da alta stagionalità, incremento dei costi pubblicitari e forte competizione, WebGas.net ha apportato valore attraverso una gestione avanzata delle campagne Google Search e Performance Max e un’attenta ottimizzazione dei budget in tempo reale, con una strategia orientata all’efficienza e alla sostenibilità degli investimenti pubblicitari.

Giovanni Tresca, CEO di WebGas.net, ha dichiarato:

«collaborare con un brand iconico come Iginio Massari, in un momento cruciale come il Natale, ha rappresentato per WebGas.net una sfida di grande responsabilità e prestigio»

Per WebGas.net, il progetto rappresenta un ulteriore tassello nel proprio percorso di crescita come partner strategico per brand di eccellenza che affrontano il mercato digitale con ambizione e visione.